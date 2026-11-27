El pago digital para gasolineras y peajes entró en vigor este viernes 27 de noviembre, de acuerdo con lo establecido en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

“El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.” DOF del 27 de noviembre

Con esto, los pagos de peajes, así como de combustible, podrán hacerse mediante tarjetas de crédito y débito, códigos QR y dispositivos NFC, entre otros.

Esto como parte del Acuerdo por el que se determinan los sectores estratégicos y actividades relevantes en términos del artículo 12 de la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Cabe señalar que, aunque esta disposición entra en vigor este 27 de noviembre, las autoridades tienen 15 días hábiles para emitir las disposiciones administrativas para establecer la transición gradual del efectivo a los pagos digitales.

Pagos en gasolineras y peaje ahora será digital

De acuerdo con la publicación en el DOF de la Ley de Economía Digital, el acuerdo para que el pago en gasolineras y peajes se realice únicamente de manera digital entra en vigor este 27 de noviembre.

Sin embargo, luego de su publicación, se requiere de la emisión de reglas operativas desde las autoridades competentes para la transición del efectivo al pago digital.

Según el acuerdo, las instituciones tendrán un plazo de 15 días hábiles posteriores a la publicación para emitir las disposiciones administrativas generales.

Es decir, las gasolineras y casetas de cobro en autopistas y carreteras deberán haber transicionado por completo para el viernes 18 de diciembre de 2026.

Asimismo, se deberán establecer los requisitos técnicos, así como las obligaciones para concesionarios y permisionarios para esta transición, así como el calendario específico para lograr los pagos electrónicos.

¿Cuáles son los medios de pago digital y electrónico para gasolineras y peajes?

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de Economía Digital, los medios de pagos digitales y electrónicos para pagar en gasolineras y peajes son:

tarjetas de crédito y débito

códigos QR

dispositivos NFC

órdenes de transferencias de fondos

sistemas de telepeaje

cobro electrónico de cuotas

dispositivos, tarjetas o interfaz que permita el pago o transferencia de recursos

Cabe señalar que esta ley contempla que, cuando se presenten contingencias que impidan el pago electrónico, se podrá usar efectivo o cheques.

Sin embargo, este no será un método que pueda utilizarse de manera recurrente en dichos establecimientos.