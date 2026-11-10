La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027.

Con 372 votos a favor y 102 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, con un gasto neto total de 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales del 1.3% respecto al 2026.

La discusión para lo particular se retomará el martes 10 de noviembre a las 9:00 horas en San Lázaro.

Diputados aprueban Presupuesto de Egresos 2027 con incremento del 1.3% respecto a 2026

Las y los diputados federales aprobaron el proyecto para el Presupuesto de Egresos con un total neto de 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos.

La aprobación del Presupuesto de Egresos 2027 cuenta con un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos, lo que significa un incremento del 1.3% respecto al presupuesto de 2026.

A pesar del incremento, se redujo el gasto del INE para concentrar los recursos en rubros como:

educación

medio ambiente

búsqueda de personas

aviación civil

primera infancia

mujeres

turismo

Para el Ejercicio Fiscal 2027, el INE tendrá una reducción de 6 mil millones de pesos; sin embargo, esto no pone en riesgo el ejercicio de sus funciones ni la organización del proceso electoral.

El destino de los recursos reasignados será:

Programa La Escuela es Nuestra (Educación): 3,000 mdp

Medio Ambiente (SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, ASEA, CONAFOR, IMTA, INECC): 1,000 mdp

Infraestructura Aeronáutica (AFAC): 700 mdp

Programa para la Primera Infancia (primeros 1,000 días de vida): 618 mdp

Secretaría de las Mujeres: 362 mdp

Búsqueda de personas desaparecidas: 300 mdp

Fomento turístico: 20 mdp

Este presupuesto prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 800 millones de pesos; los gastos se plantearon de la siguiente manera:

Pemex: meta de balance financiero de 95,103,000,000 pesos y un techo de gasto de servicios personales de 118,609,169,760 pesos.

CFE: meta de balance financiero de 25,049,336,000 pesos y un techo de gasto de servicios personales de 94,044,496,887 pesos.

Presupuesto de Egresos 2027: Composición de gastos e inversión pública en sectores clave

De acuerdo con la Cámara de Diputados, lo aprobado en lo general se compone por:

Estructura y composición del Gasto:

Gasto Programable (69.9 %): 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos, con un crecimiento del 15% en términos reales frente a 2026

en términos reales frente a 2026 Gasto No Programable (30.1%): Asciende a 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos:

Costo financiero de la deuda: 49.2% del total no programable



Participaciones a entidades federativas y municipios: 48.3%



Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): 2.5%

Gasto Federalizado: Las asignaciones para gobiernos locales alcanzan 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos, más del 4.6 % respecto al 2026

Inversión Pública e Infraestructura:

Monto total de inversión: 1 billón 133 mil 613.2 millones de pesos para inversión, divididos en:

Inversión física presupuestaria (90.5%): 1 billón 26 mil 474.4 mdp para obras públicas, proyectos productivos, bienes muebles e inmuebles, y sistemas informáticos



Otros conceptos de inversión (8.1%): 92 mil 271.8 mdp



Subsidios sociales y locales (1.3%): 14 mil 867.0 mdp

Obras hidráulicas: Ejecución de 150 obras de agua potable, 75 de alcantarillado y 3 mil acciones de eficiencia en beneficio de 5 millones de habitantes. Además, se destinaron 6,500 mdp para la construcción de los acueductos :

y 3 mil acciones de eficiencia en beneficio de 5 millones de habitantes. Además, se destinaron : Calderón–San Gaspar



Chapala–Guadalajara

Sectores Clave y Programas Prioritarios: