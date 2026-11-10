La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2027.
Con 372 votos a favor y 102 en contra, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2027, con un gasto neto total de 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos, lo que significa un incremento en términos reales del 1.3% respecto al 2026.
La discusión para lo particular se retomará el martes 10 de noviembre a las 9:00 horas en San Lázaro.
Diputados aprueban Presupuesto de Egresos 2027 con incremento del 1.3% respecto a 2026
Las y los diputados federales aprobaron el proyecto para el Presupuesto de Egresos con un total neto de 10 billones 636 mil 448.1 millones de pesos.
La aprobación del Presupuesto de Egresos 2027 cuenta con un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos, lo que significa un incremento del 1.3% respecto al presupuesto de 2026.
A pesar del incremento, se redujo el gasto del INE para concentrar los recursos en rubros como:
- educación
- medio ambiente
- búsqueda de personas
- aviación civil
- primera infancia
- mujeres
- turismo
Para el Ejercicio Fiscal 2027, el INE tendrá una reducción de 6 mil millones de pesos; sin embargo, esto no pone en riesgo el ejercicio de sus funciones ni la organización del proceso electoral.
El destino de los recursos reasignados será:
- Programa La Escuela es Nuestra (Educación): 3,000 mdp
- Medio Ambiente (SEMARNAT, CONANP, PROFEPA, ASEA, CONAFOR, IMTA, INECC): 1,000 mdp
- Infraestructura Aeronáutica (AFAC): 700 mdp
- Programa para la Primera Infancia (primeros 1,000 días de vida): 618 mdp
- Secretaría de las Mujeres: 362 mdp
- Búsqueda de personas desaparecidas: 300 mdp
- Fomento turístico: 20 mdp
Este presupuesto prevé un déficit presupuestario de un billón 358 mil 800 millones de pesos; los gastos se plantearon de la siguiente manera:
- Pemex: meta de balance financiero de 95,103,000,000 pesos y un techo de gasto de servicios personales de 118,609,169,760 pesos.
- CFE: meta de balance financiero de 25,049,336,000 pesos y un techo de gasto de servicios personales de 94,044,496,887 pesos.
Presupuesto de Egresos 2027: Composición de gastos e inversión pública en sectores clave
De acuerdo con la Cámara de Diputados, lo aprobado en lo general se compone por:
Estructura y composición del Gasto:
- Gasto Programable (69.9 %): 7 billones 432 mil 529.7 millones de pesos, con un crecimiento del 15% en términos reales frente a 2026
- Gasto No Programable (30.1%): Asciende a 3 billones 203 mil 958.4 millones de pesos:
- Costo financiero de la deuda: 49.2% del total no programable
- Participaciones a entidades federativas y municipios: 48.3%
- Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS): 2.5%
- Gasto Federalizado: Las asignaciones para gobiernos locales alcanzan 3 billones 48 mil 223.2 millones de pesos, más del 4.6 % respecto al 2026
Inversión Pública e Infraestructura:
- Monto total de inversión: 1 billón 133 mil 613.2 millones de pesos para inversión, divididos en:
- Inversión física presupuestaria (90.5%): 1 billón 26 mil 474.4 mdp para obras públicas, proyectos productivos, bienes muebles e inmuebles, y sistemas informáticos
- Otros conceptos de inversión (8.1%): 92 mil 271.8 mdp
- Subsidios sociales y locales (1.3%): 14 mil 867.0 mdp
- Obras hidráulicas: Ejecución de 150 obras de agua potable, 75 de alcantarillado y 3 mil acciones de eficiencia en beneficio de 5 millones de habitantes. Además, se destinaron 6,500 mdp para la construcción de los acueductos:
- Calderón–San Gaspar
- Chapala–Guadalajara
Sectores Clave y Programas Prioritarios:
- Programas prioritarios: Recibirán 1 billón 25.4 mil millones de pesos, equivalente al 2.6% del PIB
- Educación: Se proponen 1 billón 256 mil 948.4 millones de pesos, más del 8% en términos reales
- Justicia y Seguridad: La Función de Justicia tendrá 129 mil 602.8 mdp, y la Función de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior recibirá 75 mil 671.1 mdp, más del 17.7% en términos reales para fortalecer el Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Movilidad y Seguridad Vial: con 175 mil 45.5 mdp
- Diversidad Sexual y de Género - LGBTTTIQ: con 43 mil 369.4 mdp