Claudia Sheinbaum destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla incrementos reales para sectores considerados prioritarios por su gobierno, como salud, educación, seguridad, campo y ciencia.

Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México aseguró que los mayores ingresos permitirán fortalecer áreas estratégicas y ampliar programas sociales e inversiones públicas tras la aprobación del gasto federal por parte de la Cámara de Diputados.

Los ajustes presupuestales, afirmó, reflejan una apuesta por el bienestar, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de servicios esenciales para la población.

Salud, educación, ciencia y campo recibirán más recursos en 2027

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destinado a la salud, educación, ciencia y campo tendrá un aumento.

Claudia Sheinbaum informó que los presupuestos de salud, educación, seguridad, campo y ciencia registrarán incrementos reales superiores al 10% tras la aprobación del PEF 2027 por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con cifras expuestas el aumento en diferentes sectores queda de la siguiente manera:

Salud 11.3%

Educación 10.7%

Seguridad 11.5%

Campo 20.6%

Ciencia 13%

Sheinbaum, de 64 años, destacó que el Congreso realizó ajustes para destinar más recursos a programas como La Escuela es Nuestra y también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), la mandataria señaló que contará con aproximadamente 36 mil millones de pesos, monto que calificó como significativo y muy cercano al del ejercicio anterior.

Más ingresos se traducen en más bienestar e inversión

Con 352 votos a favor y 130 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue aprobado en lo general y en lo particular.

El monto aprobado implica un aumento de 442 mil 80.4 millones de pesos respecto al ejercicio anterior.

La presentación gráfica titulada “Más ingresos se traducen en más bienestar e inversión” exhibida en Palacio Nacional, señala que los ingresos tributarios y no tributarios previstos para 2027 ascienden a 6 billones 995 mil millones de pesos.

Se distribuirán de la siguiente manera: