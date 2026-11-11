Claudia Sheinbaum destacó que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contempla incrementos reales para sectores considerados prioritarios por su gobierno, como salud, educación, seguridad, campo y ciencia.
Durante la mañanera del 11 de noviembre de 2026, la presidenta de México aseguró que los mayores ingresos permitirán fortalecer áreas estratégicas y ampliar programas sociales e inversiones públicas tras la aprobación del gasto federal por parte de la Cámara de Diputados.
Los ajustes presupuestales, afirmó, reflejan una apuesta por el bienestar, el desarrollo productivo y el fortalecimiento de servicios esenciales para la población.
Salud, educación, ciencia y campo recibirán más recursos en 2027
El Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 destinado a la salud, educación, ciencia y campo tendrá un aumento.
Claudia Sheinbaum informó que los presupuestos de salud, educación, seguridad, campo y ciencia registrarán incrementos reales superiores al 10% tras la aprobación del PEF 2027 por la Cámara de Diputados.
De acuerdo con cifras expuestas el aumento en diferentes sectores queda de la siguiente manera:
- Salud 11.3%
- Educación 10.7%
- Seguridad 11.5%
- Campo 20.6%
- Ciencia 13%
Sheinbaum, de 64 años, destacó que el Congreso realizó ajustes para destinar más recursos a programas como La Escuela es Nuestra y también a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Respecto al Instituto Nacional Electoral (INE), la mandataria señaló que contará con aproximadamente 36 mil millones de pesos, monto que calificó como significativo y muy cercano al del ejercicio anterior.
Más ingresos se traducen en más bienestar e inversión
Con 352 votos a favor y 130 en contra, el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 fue aprobado en lo general y en lo particular.
El monto aprobado implica un aumento de 442 mil 80.4 millones de pesos respecto al ejercicio anterior.
La presentación gráfica titulada “Más ingresos se traducen en más bienestar e inversión” exhibida en Palacio Nacional, señala que los ingresos tributarios y no tributarios previstos para 2027 ascienden a 6 billones 995 mil millones de pesos.
Se distribuirán de la siguiente manera:
- 3 billones 493 mil millones corresponden al presupuesto del Gobierno de México, de los cuales 1.1 billones se asignarán a los Programas del Bienestar.
- 3 billones 502 mil millones se destinarán a pensiones, pago de intereses y deuda, así como a las participaciones a las entidades federativas.