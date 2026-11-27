Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, celebró el premio que se le dio al Museo Nacional de Antropología e Historia en la CDMX, reconociendo la belleza que tiene el recinto cultural.

Asimismo, la mandataria recordó que la CDMX es una de las ciudades con más museos entre los que destaca, el Museo de Antropología que recientemente fue restaurado.

Claudia Sheinbaum reconoce la belleza del Museo Nacional de Antropología e Historia

En la mañanera del pueblo del 27 de noviembre de 2026, Claudia Sheinbaum reconoció el premio que se le dio al Museo de Antropología por el Worth a Journey 2026 como el mejor del mundo.

La mandataria recordó que la CDMX es una de las ciudades que alberga más museos, pero subrayando que entre estos destaca el Museo Nacional de Antropología e Historia reconocido como “uno de los más bellos del mundo”, apuntando a que esto se debe a su acervo cultural.

“Particularmente el Museo Nacional de Antropología e Historia es uno de los museos más bellos del mundo, tanto por su arquitectura como por el acervo (...) y ahora tiene este premio maravilloso”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Sin embargo, Claudia Sheinbaum determinó que este reconocimiento también es indirectamente al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Por otra parte, recordó que el Museo Nacional de Antropología e Historia fue recientemente restaurado, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, con el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura.

En la intervención que se realizó en el museo en el mandato de AMLO, se trató de atención estructural al inmueble, un renovado sistema contra incendios, renovación de salas etnográficas con nuevo contenido, reestructuración de espacios y biblioteca, así como renovación de museografía.