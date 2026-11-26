Nestlé México respondió a los comentarios de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, al anunciar que comprará más café a productores mexicanos.

Debido a la oferta existente en el mercado local, se buscará que el volumen (de café) a adquirir supere al del año pasado; lo que beneficiará principalmente a miles de cafeticultores de la zona sureste del país. Nestlé México

En cuanto a los pagos a caficultores, la empresa dijo que en su plan de compra 2026-2027 buscará comprar el café verde por arriba de los precios internacionales, fijados por las bolsas de Londres y Nueva York.

Aunque no dio fecha, reiteró que Nescafé México pretende comprar más café nacional que el año pasado; lo que, asegura, beneficiará a miles de productores de la zona sureste del país.

Productores de café protestan contra Nestlé en Tapachula, Chiapas, por bajos precios (Mariana Morales)

Nestlé promete subir pagos a productores de café tras protestas en Chiapas

En medio de protestas y llamados a boicot, la empresa Nestlé México dijo que priorizará la compra de café a productores locales con precios superiores a los establecidos en el mercado internacional.

Agregó que esta medida, junto con la compra adicional de café respecto al año pasado, busca beneficiar a los productores que operan “bajo estándares éticos y sostenibles”.

Nestlé México en su plan de compra 2026- 2027 buscará mantener los precios del café verde (robusta y arábica) por ARRIBA de los precios internacionales mismos que son fijados por las bolsas internacionales de Londres y Nueva York. Nestlé México

La compañía insistió que con estos parámetros pretende fortalecer la posición de sus proveedores, en un contexto de caída de los costos internacionales del café.

El anuncio ocurre después de que caficultores de Chiapas se manifestaran el pasado 23 de noviembre en Tapachula, donde denunciaron que Nestlé redujo el pago abruptamente de 60 a 43 pesos por kilogramo.

café (Cortesía)

¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre protestas contra Nescafé?

Durante su conferencia del 25 de noviembre de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su respaldo total a los cafeticultores, señalando que Nestlé debe pagar un precio justo.

Yo estoy de acuerdo con los campesinos, con los cafeticultores. Nestlé tiene que pagar lo que tiene que pagar por el kilo de café porque ellos tienen razón; dicen que se vende a 580 pesos y se les compra en 43. Ellos están pidiendo que se siga comprando entre 50 y 60 pesos. Claudia Sheinbaum, presidenta de México

Por ello, instruyó a la secretaria de Agricultura, Columba López, para trasladarse a Chiapas y apoyar a los campesinos en la negociación con la empresa suiza.