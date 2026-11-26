Alejandro Canahuati Farah es un empresario cuyo nombre comenzó a generar interés en México después de que se hiciera pública su relación sentimental con Fátima Bosch, ex Miss Universo.

Su trayectoria profesional está relacionada con el sector textil y los negocios familiares. Actualmente se desempeña como subgerente general de Industrias Pacer, compañía hondureña dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de vestir.

Aunque mantiene un perfil discreto y alejado de la industria del entretenimiento, su relación con la modelo mexicana y sus antecedentes familiares despertaron interés sobre su vida personal y profesional.

¿Quién es Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro Miguel Canahuati Farah es un empresario hondureño nacido en San Pedro Sula.

Forma parte de la familia Canahuati-Farah, vinculada con actividades empresariales en Honduras, particularmente en la industria de la confección.

Su padre es Mario Miguel Canahuati, empresario que también tuvo participación en la vida pública de su país.

¿Cuántos años tiene Alejandro Canahuati Farah?

No se ha difundido una fecha de nacimiento de Alejandro Canahuati Farah, por lo que no es posible establecer su edad.

¿Quién es la pareja de Alejandro Canahuati Farah?

Alejandro Canahuati Farah mantiene una relación sentimental con Fátima Bosch Fernández, modelo mexicana que obtuvo el título de Miss Universo 2025.

La tabasqueña confirmó su noviazgo el 25 de noviembre de 2026 mediante fotografías y mensajes publicados en sus historias de Instagram.

Fátima Bosch y Alejandro Canahuati Farah (Captura de pantalla)

¿Quiénes son los hijos de Alejandro Canahuati Farah?

No existe información confirmada sobre si Alejandro Canahuati Farah tiene hijos.

¿Cuál es el signo zodiacal de Alejandro Canahuati Farah?

Debido a que no se conoce públicamente su fecha de nacimiento, no es posible determinar el signo zodiacal de Alejandro Canahuati Farah.

¿Qué estudió Alejandro Canahuati Farah?

Se desconoce la formación académica de Alejandro Canahuati Farah.

¿En qué ha trabajado Alejandro Canahuati Farah?

La trayectoria profesional de Alejandro Canahuati Farah está vinculada con Industrias Pacer, empresa familiar fundada en 1983 y especializada en la fabricación y comercialización de ropa.

En noviembre de 2023, durante la celebración del 40 aniversario de la compañía, fue presentado públicamente como subgerente general.

También ha participado en actividades de promoción comercial y deportiva de la marca.

En 2016 habló sobre el patrocinio de Pacer a una maratón hondureña y destacó la participación de trabajadores nacionales en la elaboración de las prendas.

Por su parte, su padre, Mario Canahuati, fue secretario de Relaciones Exteriores de Honduras entre 2010 y 2011, durante el gobierno de Porfirio Lobo.