Carolina Martínez está casada con Ricardo Anaya, el político mexicano que aspiró a la Presidencia de México en las elecciones del 2018 y que hoy sigue estando en la mira.

Por lo que en SDPnoticias te compartimos algunos datos sobre Carolina Martínez, quien al estar casada con Ricardo Anaya, no pasa desapercibida.

¿Quién es Carolina Martínez?

Carolina Martínez Franco es hija de Maribel Natalia Franco y Donino Ángel Martínez Diez, un reconocido empresario de Querétaro.

Es conocida por ser la esposa del político Ricardo Anaya, quien candidato de la coalición Por México al Frente (integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano) que aspiró a la Presidencia en las elecciones del 2018.

Carolina Martínez y Ricardo Anaya (@ricardoanaacortes / Instagram)

¿Qué edad tiene Carolina Martínez?

Carolina Martínez nació en Querétaro, en 1979. Tendría 46 años de edad.

¿Quién es el esposo de Carolina Martínez?

Carolina Martínez está casada con Ricardo Anaya, de 46 años, a quien conoció cuando tenía 18 años. Ocho años después de iniciar su noviazgo, contrajeron matrimonio.

Carolina Martínez y Ricardo Anaya (@ricardoanaacortes / Instagram)

¿Qué signo zodiacal es Carolina Martínez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de Carolina Martínez y por tanto su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Carolina Martínez?

Carolina Martínez y Ricardo Anaya tienen tres hijos:

Santiago, de aproximadamente 17 años

Mateo, de aproximadamente 15 años

Carmen, de aproximadamente 12 años

Familia de Carolina Martínez (@ricardoanaacortes / Instagram)

¿Qué estudió Carolina Martínez?

Carolina Martínez es egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Querétaro, donde se licenció en Administración de Empresas.

¿En qué ha trabajado Carolina Martínez?

Aunque Carolina Martínez no ejerce su profesión, según palabras de Ricardo Anaya, está a cargo de la administración de varias plazas comerciales .

Sola genera un ingreso de 1.5 millones al año, es decir, 125 mil pesos mensuales.

Su lujoso estilo de vida quedó exhibido cuando periodistas destaparon que el patrimonio familiar de Carolina Martínez creció justo Ricardo Anaya formó parte del gobierno de Querétaro.