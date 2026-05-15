Juan Carlos Carpio es el nuevo director de Pemex (Petróleos Mexicanos), tal como informó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, tras salida de Víctor Rodríguez Padilla.

“Lleva un año y medio trabajando en Pemex y conoce todos los proyectos, entonces decidí nombrarlo director de Petróleos Mexicanos”. Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional de México

La tarde del jueves 14 de mayo, Claudia Sheinbaum dio a conocer la renuncia de Víctor Rodríguez Padilla de la dirección de Pemex, a poco más de año y medio de gestión.

En el mismo anuncio, Claudia Sheinbaum dio a conocer a quien considera apto para el cargo, de ser aprobado por el Consejo de Administración de Pemex, pero, ¿quién es Juan Carlos Carpio?

¿Quién es Juan Carlos Carpio? Nuevo director de Pemex

Juan Carlos Carpio Fragoso es maestro con más de dos décadas en la función pública, que tal como Claudia Sheinbaum destacó, ya ha colaborado con ella.

¿Quién es Juan Carlos Carpio? Nuevo director de Pemex

Claudia Sheinbaum describió a Juan Carlos Carpio como un hombre honesto mientras que la titular de la Secretaría de Energía destacó que es una persona de primera.

Hasta este jueves 14 de mayo, Juan Carlos Carpio se desempeñaba como director Corporativo de Finanzas de Pemex, cargo en el que ha estado cerca de año y medio.

Por lo mismo, Juan Carlos Carpio está relacionado con los proyectos de Pemex, paraestatal que bajó la deuda en 2025, el nivel más bajo en 11 años.

¿Qué edad tiene Juan Carlos Carpio?

Sin embargo, no se tienen detalles sobre la vida privada de Juan Carlos Carpio, como su año de nacimiento, por lo que se desconoce su edad.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Carpio?

En el mismo tenor, no se tiene información sobre el estado civil de Juan Carlos Carpio, si es casado o quién es su esposa.

¿Qué estudió Juan Carlos Carpio?

Juan Carlos Carpio es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Asimismo, tiene una maestría en Gerencia Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, acorde con su declaración patrimonial.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Carpio?

Como apuntó Claudia Sheinbaum, Juan Carlos Carpio fungía como director de Finanzas de Pemex, pero previamente fue director general de Administración Financiera en Ciudad de México.

Asimismo, ha Juan Carlos Carpio ha fungido como director de Análisis Estratégico en el Centro de Atención a Emergencias junto a Luz Elena González Escobar.

Y director Concentración y Control de Fondos en la Secretaría de Finanzas, dependencia en la que también fue director de Operación de Fondos y Valores.

Además de Director de Ingresos en la Subtesorería de Administración Tributaria y subdirector de Control de Ingresos, cargos desempeñados en CDMX.

Juan Carlos Carpio es designado por Claudia Sheinbaum como nuevo director de Pemex

La tarde del jueves 14 de mayo, Juan Carlos Carpio fue designado por Claudia Sheinbaum como nuevo director de Pemex, ante salida de Víctor Rodríguez Padilla.

Acorde con las palabras de la mandataria, la designación de Juan Carlos Carpio es derivada de su desempeño en las finanzas y sabe que hará un excelente trabajo en Pemex.

Por lo mismo, Juan Carlos Carpio agradeció la confianza de Claudia Sheinbaum para dirigir Pemex y afirmó está comprometido con el fortalecimiento de la paraestatal.

Juan Carlos Carpio destacó a su vez que su trabajo se enfocará en la soberanía energética de México, que serán en continuación a las acciones de Víctor Rodríguez Padilla.

En consecuente y de ser autorizado por Claudia Sheinbaum, las próximas actividades de Pemex serán en campo en conjunto con los trabajadores.