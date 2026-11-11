Tras una maratónica sesión que se prolongó por cerca de 20 horas, la Cámara de Diputados aprobó en definitiva el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027.

El PEF 2027 fue avalado tanto en lo general como en lo particular sin cambios de última hora, consolidando el plan de gasto propuesto para el próximo ejercicio fiscal.

Con la votación concluida durante la madrugada del 11 de noviembre de 2026, el PEF 2027 avanzará a su siguiente etapa constitucional, marcando uno de los debates presupuestales más relevantes del año en San Lázaro.

La Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 2027 (@Mx_Diputados / X)

Aprueban PEF 2027 con un gasto de 10.6 billones de pesos

La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2027, que contempla un gasto neto total de 10 billones 636 mil 488.1 millones de pesos, tras casi 20 horas de debate en San Lázaro.

Durante la madrugada del miércoles 11 de noviembre, el pleno avaló el dictamen del Presupuesto 2027 sin modificaciones adicionales, con 352 votos a favor, 130 en contra y ninguna abstención.

Con ello, el documento del PEF 2027 aprobado fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales y posterior publicación.

Cámara de Diputados (ESTRELLA JOSENTO/CUARTOSCURO.COM / Estrella Josento)

Presupuesto 2027 ¿Cómo fue la votación en San Lázaro?

De acuerdo con la Cámara de Diputados, durante la discusión se presentaron mil 760 reservas para modificar distintos artículos, disposiciones transitorias y anexos del proyecto presupuestario; sin embargo, ninguna prosperó y el decreto quedó aprobado en los términos del dictamen.

El PEF 2027 representa un incremento de 442 mil 804.4 millones de pesos respecto al ejercicio fiscal de 2026, equivalente a un crecimiento real de 1.3 por ciento.

Entre los ajustes contemplados destaca la reducción de 6 mil millones de pesos al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), cuyos recursos fueron reasignados a sectores como:

Educación

Medio ambiente

Búsqueda de personas desaparecidas

Aviación civil

Asimismo, el PEF 2027 contempla recursos para programas sociales prioritarios, educación, salud e inversión pública, además de proyectos de infraestructura.

Con la aprobación en ambas modalidades, la Cámara de Diputados concluyó el proceso legislativo del Presupuesto de Egresos 2027 y turnó el decreto al Ejecutivo Federal.