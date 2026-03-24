El senador y dirigente nacional del PT, Alberto Anaya, confirmó que el Plan B de la reforma electoral estaría atorado por la revocación de mandato, aunque el partido está claro.

La pregunta de medios para Alberto Anaya se da ante diversos posicionamientos de legisladores del PT referente a sus dudas sobre la revocación de mandato en el Plan B.

Al respecto, también se han pronunciado senadores de oposición, como el coordinador del PRI, Manuel Añorve, quien afirmó que el Plan B busca achicar a los partidos, entre ellos el PT y PVEM.

Plan B de la reforma electoral sigue atorado por revocación de mandato: Alberto Anaya

Medios de comunicación cuestionaron a Alberto Anaya sobre el Plan B de la reforma electoral referente al tema de la revocación de mandato que, confirmó, es el problema actual.

¡El Plan B sigue sin avanzar! 😱🗳️La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum permanece atorada en el Senado ante la falta de acuerdos con el Partido del Trabajo ⚠️



💥 El dirigente del PT, Alberto Anaya, reveló que el punto clave del conflicto es la fecha de la revocación… pic.twitter.com/GGmPOhpMU3 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 23, 2026

Alberto Anaya también afirmó que hay problemas de técnica jurídica, aunque se mantiene el debate en los mismos términos así como la fecha de discusión en el Senado.

Aseguró que el PT está claro; sin embargo, se negó a declarar si hay avances con el tema de la revocación de mandato que se mantiene sin cambios.

Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, aseguró que siguen el diálogo con las bancadas del PVEM y del PT, a la espera de comisiones.

Asimismo, descartó que la pausa en el debate en comisiones se deba a problemas con el PT y sus dudas a la revocación de mandato, ya que sería por reunión con el INE.

Plan B de la reforma electoral busca achicar a sus aliados, PT y al PVEM: Manuel Añorve

Aunque Alberto Anaya no habló sobre su postura a profundidad, otros partidos sí han intervenido en el debate que existiría entre el PT y Morena, el que aseguran busca achicar a sus aliados.

Dicha opinión proviene del coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, quien afirma que el Plan B busca disminuir a los partidos de oposición para poder controlar quién gana y quién pierde.

Según acusó, los aliados serían incómodos para Morena, por lo que menores legisladores evitarían entorpecer las negociaciones.