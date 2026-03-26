En el marco de discusión por el Plan B de reforma electoral, el Partido del Trabajo externó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum; no obstante, refrendó su rechazo a la revocación de mandato.

“Nuestro partido va a acompañar en lo general a esta iniciativa de ley que hoy se presenta, estaremos a favor [...] También señalamos que nos separamos del dictamen en lo que se refiere al artículo 35 de la Constitución″ Partido del Trabajo

Durante su intervención, Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo, insistió en que acompañarán en lo general la iniciativa, sin que ello signifique que respalden el tema de revocación del mandato.

Es de recordar que el Plan B presentado por Claudia Sheinbaum plantea hacer coincidir la fecha de votación de revocación del mandato con las elecciones 2027, lo que fue duramente criticado por el PT.

PT adelanta que la alianza con Morena se mantendrá para 2027 y 2030

Al tomar la palabra, el senador Alberto Anaya señaló que el Partido del Trabajo es uno de los aliados más firmes de Morena, cuyo trabajo en conjunto se remonta a los trabajos de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)

En ese sentido, sostuvo que el Partido del Trabajo “nunca se ha apartado del proyecto de nación” que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que reiteró que la coalición se mantendrá para 2027 y 2030.

“A quienes pensaban que nuestra coalición podía tener algunas grietas y tener inicios de una división, se equivocan, la coalición que hoy permitió que Claudia Sheinbaum Pardo llegar al poder, está más firme que nunca en 2027 y 2030″ Alberto Anaya, dirigente nacional del Partido del Trabajo,

Alberto Anaya también negó que existan fracturas en la alianza que conforma Morena y el Partido del Trabajo, pues, según señaló, la coalición “está más firme que nunca”.

Los comentarios del senador serían en respuesta a las especulaciones de la oposición, quienes acusaban fracturas al interior de la 4T debido a la negativa del Partido del Trabajo y el PVEM para respaldar la reforma electoral.