Luis Donaldo Colosio Riojas anunció su voto en contra del Plan B de la reforma electoral, con rechazo a la revocación de mandato, con un mensaje a Claudia Sheinbaum y Morena.

“La responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país”. Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano

El comentario tuvo lugar en la discusión que se lleva a cabo en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado sobre la iniciativa del Plan B.

Colosio Riojas rechaza revocación de mandato con mensaje a Claudia Sheinbaum y Morena

Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que la revocación de mandato atenta contra la democracia participativa, contrario al Plan B, que busca ratificar la popularidad de Morena.

Ya que como destacó, si bien Movimiento Ciudadano ha impulsado la revocación de mandato, no están de acuerdo con el planteamiento en la iniciativa de la reforma electoral.

Con cita a la reforma del artículo 35 constitucional, Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que Morena sólo busca romper el principio de equidad al equipararla en las elecciones.

Apuntó en este tenor el argumento de que el Plan B permite la promoción del voto para quien esté sometido a revocación de mandato, por lo que se puede usar la presencia del cargo para influir en el cargo.

Por lo mismo, señaló a Morena que si bien tienen problemas internos, quieren sacar a Claudia Sheinbaum a hacer campaña, lo que definió como un acto desesperado y negligente.

El senador de Movimiento Ciudadano aseguró que la reforma electoral sólo busca sobrerregular lo ya regulado, aunque también podría ser un pretexto para realizar la revocación de mandato.

Morena convertiría revocación de mandato en variable que pueden administrar: Colosio Riojas

Sin embargo, Luis Donaldo Colosio Riojas también señaló otro problema con el planteamiento de la revocación de mandato, debido a que falta la certeza jurídica en el Plan B.

Esto debido a los rangos de fechas abiertos para solicitar la revocación de mandato, convirtiendo el proceso electoral en una variable que Morena puede administrar.

Asimismo, Luis Donaldo Colosio Riojas señaló su desacuerdo con el techo presupuestal a todos los ayuntamientos, así como la limitación de los tiempos oficiales, ambas normas injustas.

“Y por ello, Movimiento Ciudadano no va a acompañar esta ‘deforma electoral’, que no busca fortalecer la democracia, no busca fortalecer a la participación ciudadana, sino que busca, muy al estilo de su régimen, seguir fortaleciendo al poderoso”. Luis Donaldo Colosio Riojas