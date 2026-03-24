Durante la discusión en comisiones, Andrea Chávez declaró su respaldo a la revocación de mandato con críticas a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.

“Ya nos hubiera gustado tener la figura de revocación de mandato en el sexenio de Enrique Peña Nieto [..] de Felipe Calderón. No solamente para que no desmantelaran este país como hicieron durante seis años. Andrea Chávez, senadora de Morena

Andrea Chávez defendió que durante la revocación de mandato del expresidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no podía presumir sus obras, pero sí había campaña en su contra.

Andrea Chávez reiteró respaldo a revocación de mandato con crítica a Peña Nieto y Calderón

Durante la defensa de la revocación de mandato en el Plan B de la reforma electoral, Andrea Chávez deseó que la figura hubiera existido en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Tal como apunta, la revocación de mandato hubiera podido evitar que “desmantelaran” México durante seis años.

Andrea Chávez apuntó que le hubiera encantado que Enrique Peña Nieto diera una gira a mitad de su sexenio presumiendo su gobierno, para enterarse de si hizo algo o no.

Esto en respuesta a las quejas de la oposición referente a que la revocación de mandato planteada en el Plan B permitiría que la Ejecutivo se pueda promover, un atentado contra la equidad.

Que, acorde con Andrea Chávez, es una mentira. Aunque no dio argumentos, sí señaló que durante la revocación de AMLO no se podía hablar bien de él ni de sus diversas obras.

Sin embargo, sí había ataques en contra de AMLO, sus programas sociales y las obras que hizo, lo que Andrea Chávez reclamó como no equitativo.

Andrea Chávez señala de mentiras los argumentos de la oposición contra Plan B

Andrea Chávez habló sobre otros argumentos mencionados por senadores de oposición durante discusión del dictamen del Plan B de la reforma electoral.

La senadora atacó la mención de una sobrerrepresentación, ya que asegura es la oposición quien tiene más plurinominales y varios que perdieron su elección.

Por otra parte, Andrea Chávez señaló que la oposición no leyó el dictamen del Plan B, ya que no atenta contra los congresos estatales, pues sólo redirigirán los recortes para obras públicas.