Lorenzo Córdova, ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), advirtió de propaganda abierta en el proceso de revocación de mandato incluido en el Plan B de reforma electoral.

“Sí con riesgos, el principal problema… está en cómo se pretende replantear la revocación de mandato… la intención de adelantar con esta fórmula ambigua… tiene el clarísimo propósito de convertir a la presidenta de la república en actor de una campaña en la que no le corresponde estar…” Lorenzo Córdova

Así lo dijo en entrevista con Azucena Uresti en Grupo Fórmula, al analizar la propuesta de reforma electoral enviada por Claudia Sheinbaum que incluye modificaciones a la revocación de mandato.

Córdova advierte que Morena busca efecto arrastre de Claudia Sheinbaum

Córdova aseguró que es clarísimo el objetivo de que el proceso de revocación de mandato en el Plan B busca generar un “efecto arrastre” a favor de los candidatos de Morena en las elecciones 2027.

Cabe recordar que en las elecciones 2027 se van a renovar 17 gubernaturas, entre ellas las de estados como Sinaloa y Michoacana, que han presentado casos de violencia e inseguridad con impacto nacional.

Córdova critica uso de tiempos oficiales y prohibición de compra de publicidad

Lorenzo Córdova dijo que incluir el uso de tiempos oficiales para que la presidenta Claudia Sheinbaum pida el voto de sus votantes tiene el objetivo de beneficiar a los candidatos de Morena.

Agregó que tan clara es la intención propagandista que la reforma determina que nadie puede comprar publicidad para promover una salida anticipada, como es el objetivo de la revocación de mandato.

Córdova critica que plan B y revocación de mandato buscan romper la equidad

Córdova nuevamente criticó que el proceso de revocación de mandato se intente usar como de ratificación cuando ese no es su espíritu.

Ambos puntos contradictorios, el de pedir el voto pero prohibir compra de publicidad, dijo que tienen el objetivo de romper la lógica de la equidad.