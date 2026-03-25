Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, señaló que existe una gran posibilidad de que la revocación de mandato en el Plan B no sea aprobada en el Senado.

En entrevista con López-Dóriga, Ricardo Monreal dijo que existen dos hipótesis: que el Plan B de la reforma electoral se apruebe en su totalidad o de manera parcial, descartando el artículo 35.

Ricardo Monreal afirma que revocación de mandato podría no aprobarse en el Senado

El diputado Ricardo Monreal planteó que existe un escenario en el que la revocación de mandato queda fuera en el Senado durante la discusión del paquete de reformas del Plan B.

Aunque no se descarta que el Plan B sea aprobado en lo general, Ricardo Monreal admitió que es probable que el Partido del Trabajo (PT) se reserve el artículo sobre la revocación de mandato.

Plan B electoral permitirá campañas durante revocación de mandato (CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO / Carolina Jiménez Mariscal)

En caso de que el PT no apoye la revocación de mandato, la reforma al artículo 35 no alcanzaría la mayoría calificada, por lo que el Plan B iría a la Cámara de Diputados solo con tres reformas.

Monreal aclaró una regla procesal fundamental: si el Senado elimina o no aprueba el artículo 35, la Cámara de Diputados, como cámara revisora, no tiene facultades para incluirlo de nuevo.

Finalmente, Monreal destacó que el proceso enfrenta una presión de tiempo considerable, ya que las reformas constitucionales y sus leyes secundarias deben estar listas antes de que termine mayo para que sean aplicables.