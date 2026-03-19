El coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, rechazó la posibilidad de que la presidenta pueda hacer campaña en el proceso correspondiente a la revocación de mandato.

“Ese es un riesgo de Estado que tenemos que analizar y evaluarlo” Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados

Lo anterior debido a que señaló que permitir que Claudia Sheinbaum haga tarea de promoción, se podría generar un contexto de inequidad que terminaría favoreciendo a Morena.

Al reconocer desacuerdos con el proyecto de Plan B electoral, Reginaldo Sandoval también criticó la posibilidad de que la revocación de mandato dé paso a periodos presidenciales de 3 años.

Reginaldo Sandoval no quiere campañas para la revocación de mandato

La posibilidad de que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se empate con las elecciones 2027, genera incertidumbre en el PT, reconoció el diputado Reginaldo Sandoval.

Así lo señaló al declarar que adelantar la consulta de revocación de mandato, y se permita que la presidenta realice actos campaña en medio de la contienda federal, faltaría al principio de equidad.

Sobre el punto, explicó que ante el supuesto que así se diera, la promoción que haga Claudia Sheinbaum en busca de impulsar la continuidad de su gobierno, se podría traducir en un apoyo para Morena.

“(hay un) problema de que ¿con qué partido se identifica quien esté (la presidenta)? Y entonces ahí tienes otra desventaja" Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados

En ese sentido, Reginaldo Sandoval indicó que la presidenta es identificada como integrante de Morena, por lo que sentenció que su campaña terminaría beneficiando a dicho partido.

Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados (Cuartoscuro / Mario Jasso)

Reginaldo Sandoval advierte por riesgos que traeía la revocación de mandato

Al pronunciarse en contra de que Claudia Sheinbaum pueda hacerse promoción para su revocación de mandato en medio de las elecciones 2027, Reginaldo Sandoval también indicó que la consulta podría generar riesgos considerables.

En torno al tema, el diputado del PT expuso que la revocación de mandato abre la puerta a que los periodos de gobierno de los presidentes de la República se reduzcan a solo 3 años.

“Un riesgo es de Estado, es estructural. ¿Por qué? Porque te lleva a que entonces puedas tener presidentes de la República en tres años" Reginaldo Sandoval, coordinador de la bancada del PT en la Cámara de Diputados

La posibilidad de que se acorten los sexenios a solo la mitad del periodo, dijo, se trata de un claro “riesgo de Estado” que tiene que ser analizado y evaluado a profundidad.

Por eso, destacó que ya se le encargó a los diputados del PT llevar a cabo “una reflexión” para que fijen una postura antes de que se aborde el plan B durante los próximos días.