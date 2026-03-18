El PT en el Senado podría votar en contra del Plan B de la reforma electoral, debido a que no estarían de acuerdo con la modificación al artículo 35, sobre la revocación de mandato.

Acorde con lo señalado, el PT habría descartado apoyar que la revocación de mandato se lleve a cabo a la par de las elecciones 2027, ya que se permitiría la campaña.

Esto ya había sido mencionado por un diputado del PT Benjamín Robles, quien afirmó que es inequitativo el realizar la revocación de mandato el primer domingo de junio de 2027.

PT rechazaría el Plan B de la reforma electoral por revocación de mandato

La periodista Leticia Robles dio a conocer que el PT podría no acompañar el Plan B de la reforma electoral, debido al planteamiento de la revocación de mandato y su respectiva campaña.

Plan B electoral permitirá campañas durante revocación de mandato (CAROLINA JIMÉNEZ MARISCAL/CUARTOSCURO / Carolina Jiménez Mariscal)

Acorde con lo señalado, en la mesa de diálogo, el PT fue claro sobre el tema de la revocación de mandato para 2027, la cual sólo apoyarían si se realiza en agosto.

Aunque tras la presentación de la iniciativa de reforma electoral los coordinadores del PT en ambas cámaras no se han pronunciado, el pronunciamiento ya había sido adelantado.

El Plan B de la reforma electoral presentado en el Senado la tarde del martes 17 de marzo, establece que el titular del Ejecutivo Federal se someterá a revocación al concluir su segundo o tercer año.

Asimismo, en la modificación de la fracción tercera menciona que la revocación se realizará el primer domingo de junio, del tercer o cuarto año de mandato, mediante votación directa y secreta.

Revocación de mandato es injusta para partidos dentro de la coalición: PT

Acorde con Benjamín Robles, al partido le parecería inequitativo incluso dentro de la misma coalición la revocación de mandato en junio, por lo cual no apoyarán dicha propuesta.

Agregó a su vez lo señalado por Leticia Robles, referente a que en las mesas de diálogo con Morena y PVEM se pidió se reconsiderara la revocación de mandato, ya que no es un asunto democrático.

Morena habría dicho que se encorchetó; sin embargo, está presente en la iniciativa, por lo cual, el PT se plantearía presentar un transitorio en el Plan B.

Por otra parte, el diputado del PT sí celebró la modificación a la consulta popular, ya que tanto su partido como el PVEM no estaban a favor.