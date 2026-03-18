La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal reconoció que el Plan B tiene un error en paridad de género que deberá corregirse previo a su discusión en el Pleno de la Cámara de Senadores.

Al respecto, la presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, señaló que el oficio será turnado a las Comisiones Dictaminadoras para ser atendido.

Asimismo resaltó que “la igualdad sustantiva y la paridad de género” son un tema central tanto para Morena como para la presidenta Claudia Sheinbaum.

Paridad de género no fue incluida en Plan B; error será corregido en el Senado

La Secretaría de Gobernación (Segob) instó a la Cámara de Senadores a dar aviso a las Comisiones Dictaminadoras sobre la omisión en la redacción del Plan B de la paridad de género.

A través de una carta, el titular de la Unidad de Enlace de la Segob, Juan Ramiro Robledo Ruiz, respondió al señalamiento expresado por el consejo de Legislación y Estudios Normativos y pidió que se tome en consideración la omisión al momento de la discusión y, de ser el caso, la aprobación del Plan B.

Se trata de la omisión en la redacción, pues en la iniciativa para “reducir los privilegios y fortalecer la Revocación de Mandato”, no se incluyó la oración ‘de conformidad con el principio de paridad’.

Plan B omitió paridad de género en su redacción (@LauraI_Castillo/ sdpnoticias)

Plan B no tiene intención de prescindir de la paridad de género; corregirán omisión

A través del oficio 113.CJEF.CALEN.05513.2026, la Consejería Jurídica compartió a la Cámara de Senadores que el Plan B presentado el 17 de marzo omitió la paridad de género.

El documento firmado por Arturo Rosique Castillo, consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos señala que la iniciativa presentada “no aparición en la impresión de las fojas 10 y 15 la redacción ‘de conformidad con el principio de paridad’ señalado en el contenido del artículo 115 constitucional vigente”.

Sin embargo, al considerar que no hay en la iniciativa intención de prescindir de la disposición, solicitó informar a las comisiones dictaminadoras para que, al momento de formular y aprobar el dictamen sobre el Plan B, se corrija dicha omisión.

“Lo anterior en virtud de que, como se observa en el contenido de la iniciativa, no hay intención de prescindir de la disposición referida”. Consejero Adjunto de Legislación y Estudios Normativos, Arturo Rosique Castillo