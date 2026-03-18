PRI acusa retroceso en paridad y va contra el Plan B electoral

Alejandro Moreno, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), rechazó el Plan B electoral y acusó que eliminar la paridad es un gran retroceso en la historia de la democracia.

El dirigente del PRI destacó que la paridad “no fue casualidad”, sino que fue el resultado de décadas de lucha de mujeres para poder acceder de forma igualitaria a los cargos políticos.

Alejandro Moreno, del PRI, rechaza Plan B electoral y señala retroceso en paridad

Este martes 17 de marzo, Claudia Sheinbaum envió el Plan B de la reforma electoral al Senado, con el que se busca eliminar los privilegios electorales, así como la disminución de gastos.

Plan B de reforma electoral irá al Senado (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Una de las reformas sugeridas en el Plan B es al artículo 115 constitucional, en el que se elimina la paridad como obligatoria en la designación de regidurías y sindicaturas de los ayuntamientos.

Ante esto, Alejandro Moreno del PRI señaló que el Plan B es “uno de los retrocesos más graves en la historia democrática reciente de México”, pues este es resultado de décadas de lucha.

“Ese avance no fue casualidad. Fue producto de presión social, reformas constitucionales y una convicción clara de que la democracia solo es completa cuando participan todas y todos”. Alejandro Moreno, dirigente del PRI

Alejandro Moreno alertó que el Plan B, que elimina la paridad de género, vulnera los derechos políticos y “manda un mensaje profundamente machista” al considerar que la igualdad puede cambiar por “intereses coyunturales”.

El dirigente del PRI rechazó contundentemente el Plan B electoral y llamó a defender la paridad, pues eliminarse implicaría un “inaceptable y peligroso” retroceso democrático.