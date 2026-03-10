Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), dio más detalles de cómo fue el enfrentamiento que resultó en la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, en Tapalpa, Jalisco, el pasado 22 de febrero.

“Se intentó (capturarlo con vida), pero si está muriendo nuestra gente ellos tienen todo el derecho de usar las armas para defenderse… era poco probable que él se entregara, llevaba mucho armamento” Ricardo Trevilla Trejo. Sedena

El titular de la Defensa resaltó que las acciones militares se basan en “órdenes generales de operaciones” que indican apego a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza.

Es decir, que intentaron capturar con vida a El Mencho, pero al atacar a elementos de la Guardia Nacional con “mucho armamento” las autoridades mexicanas actuaron en respuesta.

Trevilla justifica abatimiento de El Mencho: no respondió a la petición de rendirse y siguió matando militares

Ricardo Trevilla Trejo detalló que El Mencho, ex líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mató oficiales de la Guarda Nacional desde que lo interceptaron en las cabañas de Tapalpa.

Ahí murieron dos oficiales y un elemento de tropa, después al perseguirlo junto con dos de sus escoltas nuevamente mató a un oficial e hirió a otros.

Debido a que los militares vieron en peligro su vida, se estaban registrando muertes y no hizo caso a la petición de rendirse fue que recurrieron al fuego e hirieron a El Mencho.

Para ese momento se registraron tres heridos más debido a que El Mencho llevaba armamento de alto poder a pesar de estar rodeado por dos equipos de Fuerzas Especiales conformados por alrededor de 13 o 14 elementos de las Fuerzas Armadas.

Cabe mencionar que se reportó un total de 25 integrantes de la Guardia Nacional muertos en la totalidad del operativo.

Trevilla asegura que se dio atención médica a El Mencho

Ricardo Trevilla Trejo dijo que de acuerdo con los protocolos de actuación, una vez que tuvieron sometido a El Mencho, se le proporcionaron los primeros auxilios para estabilizarlo y se pidió el apoyo de una ambulancia aérea.

También dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) hizo la necropsia de ley, peritajes y se le entregó toda la información que justifica el uso de la fuerza.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, coincidió que fueron agredidos los elementos del Ejército y por eso respondieron de acuerdo con la Ley del Uso de la Fuerza.