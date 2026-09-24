Omar García Harfuch y Ernestina Godoy Ramos sostendrán reuniones privadas con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en el marco del Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con la información, 16 funcionarios del gabinete de Claudia Sheinbaum comparecerán ante Diputados. Solo tres pasarán al pleno, el resto estarán en comisiones y en la Jucopo.

Diputados llaman a Omar García Harfuch y Ernestina Godoy a comparecer ante la Jucopo

Con motivo de fomentar el diálogo y analizar los resultados presentados en el Segundo Informe de Gobierno, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy comparecerán en la Cámara de Diputados.

Las comparecencias de Omar García Harfuch y Ernestina Godoy serán ante la Jucopo, cuyas sesiones son privadas, por lo que no habrá acceso al público o medios ni transmisiones en vivo.

Según el acuerdo de la Jucopo, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, acudirá el 8 de octubre de 2026 a las 12:00 horas al Palacio Legislativo de San Lázaro.

Omar García Harfuch y Ernestina Godoy comparecerán en privado ante Diputados (Redes sociales)

En tanto, el encuentro con Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), también fue incluida en el calendario, aunque la fecha y hora quedaron por definir.

La Jucopo precisó que las comparecencias previstas tienen un carácter enunciativo y no limitativo, por lo que podrá citar a otros funcionarios si así lo determina durante el proceso de análisis del informe presidencial.

Cámara de Diputados cita a 16 funcionarios por Segundo Informe de Gobierno

La Cámara de Diputados convocó a 16 funcionarios del gobierno federal para participar en comparecencias como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario de encuentros contempla la participación de integrantes del gabinete federal ante el pleno, comisiones y la Jucopo. Los funcionarios contemplado hasta ahora son:

Cabe mencionar que la comparecencia de Rosa Icela Rodríguez permance pendiente, pues aún no se decide si esta será ante el pleno de la Cámara de Diputados o en la Jucopo.