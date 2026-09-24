Édgar Amador, secretario de Hacienda, y Marath Bolaños, secretario del Trabajo, ya tienen fecha para comparecer ante la Cámara de Diputados por el Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

El acuerdo señala que 16 funcionarios del gabinete de Sheinbaum comparecerán ante Diputados, pero solo tres pasarán al pleno. La participación de Rosa Icela Rodríguez en el pleno aún está en discusión.

Diputados fijan fecha para comparecencias de Édgar Amador y Marath Bolaños

Como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno, la Cámara de Diputados aprobó el calendario para las comparecencias de 16 funcionarios en el Pleno, comisiones y la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Édgar Amador, Marath Bolaños y Laura Itzel Castillo participarán en el Pleno de la Cámara de Diputados. La cita para la secretaria de Mujeres aún está por definir, pero los otros dos funcionarios ya tienen fecha:

Édgar Amador: 30 de septiembre de 2026 a las 11:30 horas

Marath Bolaños: 6 de octubre de 2026 a las 11:00 horas

Édgar Amador y Marath Bolaños ya tienen fecha para comparecer ante Diputados (Redes sociales)

Durante la participación de Édgar Amador se prevé que se expongan los resultados de la política económica y financiera del gobierno federal, así como los principales puntos relacionados con las finanzas públicas.

Mientras que Marath Bolaños informará sobre las acciones emprendidas en materia laboral, empleo, derechos de los trabajadores y programas impulsados por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La Jucopo señaló que este calendario puede ampliarse, ya que las comparecencias tienen un carácter enunciativo y no limitativo, por lo que podrán convocarse otros funcionarios si así lo determinan.

Cámara de Diputados cita a 16 funcionarios por Segundo Informe de Gobierno

La Cámara de Diputados convocó a 16 funcionarios del gobierno federal para participar en comparecencias como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El calendario de encuentros contempla la participación de integrantes del gabinete federal ante el pleno, comisiones y la Jucopo. Los funcionarios contemplado hasta ahora son: