La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dio a conocer el nombramiento de Andrea González Hernández, como directora de ASEA, pero, ¿quién es?.

ASEA o Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, es un órgano administrativo que regula y supervisa el desarrollo con bienestar social en el sector de hidrocarburos.

¿Quién es Andrea González Hernández? Nueva directora de ASEA

Andrea González Hernández es maestra en Derecho con una sólida trayectoria tanto en la gestión pública como en la verificación y regulación, así como una ex subprocuradora.

Eso hasta el viernes 20 de marzo, cuando fue nombrada como directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), órgano desconcentrado de Semarnat.

En su comunicado conjunto, Semarnat y ASEA dieron a conocer el nombramiento de quien destacan su trabajo en el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión, vigilancia y cumplimiento.

¿Quién es Andrea González Hernández? Directora Ejecutiva de ASEA (Especial)

¿Qué edad tiene Andrea González Hernández?

Sin embargo, se desconoce la edad de Andrea González Hernández, entre otros detalles de su vida privada.

¿Quién es el esposo de Andrea González Hernández?

Entre ellos, si Andrea González Hernández tiene esposo o cuál es su estado civil.

¿Andrea González Hernández tiene hijos?

En el mismo tenor, no se tiene información sobre si Andrea González Hernández tendría hijos.

¿Qué estudió Andrea González Hernández?

Andrea González Hernández es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), misma institución en la que obtuvo la maestría en la materia.

Asimismo, su declaración patrimonial pública en el portal del gobierno de Ciudad de México menciona una licenciatura en Filosofía, también por la UNAM.

¿En qué ha trabajado Andrea González Hernández?

Previo a convertirse en la directora ejecutiva de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, Andrea González Hernández fue subprocuradora de Verificación y Defensa de la Confianza.

Esto en la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dependencia con la cual el pasado 13 de marzo realizaron un recorrido en La Nueva Viga de CDMX por la temporada de Cuaresma.

Anteriormente, había ejercido en la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Otros cargos en los que Andrea González Hernández se ha desempeñado son:

Subdirectora de Verificación y Reglamentos de la delegación Tlalpan

Jefa de departamento de normatividad en la Dirección de Política y Normatividad

Subdirectora Regional de la Dirección General de Asuntos Agrarios

Directora Jurídica de la Coordinación General de ProcedeMX