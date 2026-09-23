Autoridades del Estado de México localizaron en el municipio de Otumba el cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval Calderón, estudiante de 21 años que había sido reportada como desaparecida.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fue durante la mañana del 23 de septiembre cuando los restos fueron encontrados sobre la autopista México-Tulancingo.

El hallazgo se dio a un día de que otros 2 cuerpos sin vida fueron localizados en el mismo municipio de Otumba, por lo que se investiga la posible relación de ese caso con el hallazgo de Joselyn Sandoval.

Joselyn Sandoval fue reportada desaparecida; su cuerpo fue encontrado sin vida

El 21 de septiembre de 2026, familiares y amigos de Joselyn Sandoval, estudiante de Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), reportaron su desaparición en el municipio de Otumba.

Por el caso, los familiares de la joven de 21 años de edad, realizaron actos de protesta en el mismo municipio y pidieron ayuda a vecinos de localidades aledañas para sumarse a la búsqueda.

Sin embargo, las acciones terminaron la mañana del 23 de septiembre, cuando el cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval fue localizado a un costado de la carretera México-Tulancingo.

Sobre los hechos, se informó que automovilistas reportaron que a la altura del kilómetro 32+500, se encontraba un cuerpo, hecho que fue corroborado por bomberos del municipio de Axapusco.

Tras ello, solicitaron el apoyo de autoridades, por lo que hasta el sitio arribó personal de la Guardia Nacional, Ejército, policías municipales, estatales y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Luego de que se confirmó que Joselyn Sandoval ya no presentaba signos vitales, familiares de la estudiante acudieron al lugar del hallazgo y confirmaron que se trata de la joven.

Encuentran sin vida a Joselyn Sandoval; había sido reportada desaparecida (Especial)

Joselyn Sandoval presentaba impacto de bala; investigan posible vínculo con otros asesinatos

Al atender el llamado por el hallazgo del cuerpo sin vida de Joselyn Sandoval, autoridades dieron a conocer que los restos de la estudiante presentaban un impacto de bala en la cabeza.

Debido a lo anterior, trascendió que las investigaciones sobre el asesinato siguen la posibilidad de que exista un vínculo con el hallazgo de otros 2 cuerpos sin vida en el municipio de Otumba.

Sobre ello, se indica que las autoridades revisan una posible conexión con el caso de la joven y el asesinato de otras 2 personas localizadas el 22 de septiembre, las cuales también presentaban impactos de bala.

En especial porque la UAEMéx emitió un comunicado en el que lamentó la muerte de sus estudiantes Joselyn Sandoval y Juan Carlos Ortiz Bravo, uno de los jóvenes asesinados el día anterior.