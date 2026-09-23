Vía redes sociales se dio a conocer que estudiantes mexicanos quedan fuera de Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos.

“Lamentamos informar que, por primera vez desde 1991, México cancela su participación en la XXIX Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos.” Olimpiada Mexicana de Física

El grupo que participaría en el evento académico para representar a México estaba conformado por los alumnos:

Vlarimir Campos de CDMX

Daniel Mesa de Veracruz

Fabricio Echeverría de Yucatán

Osiel Rico de Michoacán

Estudiantes mexicanos quedan fuera de Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos (Olimpiada Mexicana de Física)

Cancelan participación de estudiantes mexicanos en la Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos

México no acudiría este año a la Olimpiada Iberoamericana de Física por falta de recursos para financiar su viaje.

El concurso se llevará a cabo del 25 de septiembre al 2 de octubre de 2026 en la ciudad de João Pessoa, en Brasil.

Desde semanas previas, la Olimpiada Mexicana de Física solicitó donativos desde 20 pesos para acudir al evento; sin embargo, todo parece indicar que la institución no llegó a la meta que necesitaban.

En las publicaciones compartidas por la organización se señaló que pese a la relevancia de la competencia para desarrollar el talento científico en el país, la Olimpiada Mexicana de Física no recibe apoyo el gobierno.

“A pesar de su importancia para la formación de talento joven y el desarrollo científico del país, la OlbF no recibe financiamiento gubernamental.” Olimpiada Mexicana de Física

México siempre ha estado presente en la competencia desde su primera edición de 1991 , además de que ha sido anfitrión en las ediciones de 1997, 2008 y 2025.

Por lo que su ausencia este año ha generado algunas críticas en redes sociales de usuarios que buscan que se apoye más a la ciencia.