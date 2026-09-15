Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, comparecerán ante la Cámara de Diputados como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con el legislador Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, ya están contempladas las fechas para la comparecencia de ambos integrantes del gabinete federal.

“La Junta ahorita está contemplado que venga la Secretaría de Gobernación, el secretario de Seguridad y el secretario de Economía” Ricardo Monreal, legislador de Morena

Aunque todavía falta definir cuándo y dónde comparecerán el resto de los integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, ya hay al menos dos fechas contempladas para las próximas comparecencias.

Rosa Icela Rodríguez (CORTESÍA )

Rosa Icela Rodríguez y García Harfuch: estas son las fechas de sus comparecencias

Ricardo Monreal reveló que Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch acudirán a la Cámara de Diputados en fechas consecutivas:

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación: 29 de septiembre

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana: 30 de septiembre

Ambos funcionarios federales podrían comparecer en San Lázaro como parte del proceso de revisión del Segundo Informe de Gobierno.

De acuerdo con reportes periodísticos, las comparecencias podrían realizarse a puerta cerrada, aunque todavía falta definir oficialmente las condiciones y el formato en el que se llevarán a cabo.

Omar García Harfuch (Captura de Pantalla )

¿Cuándo comparecerá el resto de los secretarios por la Glosa del Segundo Informe?

Hasta el momento, no existe un calendario definitivo para las comparecencias del resto de los secretarios del gabinete de Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con reportes de medios, las comparecencias podrían comenzar durante septiembre y extenderse hasta noviembre, aunque las fechas todavía están sujetas a los acuerdos entre los grupos parlamentarios.

Entre las fechas que se han mencionado se encuentra el 21 de septiembre; sin embargo, también se ha señalado que podrían comenzar hacia finales de este mes.

Además de las fechas, está pendiente definir qué secretarios acudirán al Pleno de la Cámara de Diputados, cuáles comparecerán ante comisiones y si algunas de las reuniones se realizarán a puerta cerrada.

Por ahora, las fechas confirmadas o contempladas para Rosa Icela Rodríguez y Omar García Harfuch representan el primer avance en la definición del calendario de comparecencias por la Glosa del Segundo Informe de Gobierno.