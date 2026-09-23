Elton John prepara una sorpresa para México: habrá un “set especial” en el Estadio Banorte

Previo a sus conciertos en el Estadio Banorte, Elton John anticipó que habrá un setlist especial para sorprender a todos sus seguidores mexicanos.

A través de un video en Instagram, Elton John expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público mexicano tras una larga ausencia, prometiendo un espectáculo diseñado exclusivamente para esta ocasión.

“Hola, México, soy Elton John, voy a la Ciudad de México el próximo fin de semana para dar dos conciertos. Hace mucho que no voy y ya es hora de que vuelva y dé un gran espectáculo. Estoy muy emocionado y hemos preparado un set especial para ustedes” Elton John

Tras 14 años de ausencia, Elton John regresa a la CDMX con su espectáculo exclusivo “Farewell to Mexico”, concebido como una celebración y despedida especial e independiente para sus fanáticos mexicanos.

Elton John anticipa un setlist especial para sus conciertos en el Estadio Banorte de la CDMX

Para sus próximos conciertos en la Ciudad de México, 2 y 3 de octubre de 2026, Elton John prepara varios detalles y sorpresas especiales.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el artista confirmó que preparó un “set especial” pensado exclusivamente para el público mexicano.

Sus espectáculos no serán una simple continuación de la gira Farewell Yellow Brick Road, sino una celebración independiente titulada “Farewell to Mexico”, diseñada con los éxitos más emblemáticos de toda su trayectoria.

Elton John será el primer artista en actuar en el Estadio Banorte tras su remodelación. Volver a este recinto tiene un alto valor sentimental, ya que regresa al escenario donde debutó en México hace 34 años durante la gira The One.

Se trata de sus primeras presentaciones en la CDMX desde 2012, lo que le permite además saldar la deuda con sus fans latinoamericanos tras la cancelación de sus fechas anteriores debido a la pandemia.

Este podría ser el setlist especial de Elton John para sus conciertos en el Estadio Banorte

Aunque el setlist oficial para México aún no se ha dado a conocer públicamente, Elton John confirmó que seleccionó canciones especiales.

Se espera que este “set especial” incluya los éxitos más queridos de toda su trayectoria para sus seguidores mexicanos.

Con base en sus presentaciones recientes y las expectativas de sus seguidores, se prevé que el repertorio esté compuesto por:

Rocket Man

Tiny Dancer

I’m Still Standing

Crocodile Rock

Sacrifice

Don’t Let the Sun Go Down on Me

Can You Feel the Love Tonight

Bennie and the Jets

Candle in the Wind

Goodbye Yellow Brick Road

I Guess That’s Why They Call It the Blues

Philadelphia Freedom

The One

Sad Songs (Say So Much)

Cold Heart

Your Song

Skyline Pigeon