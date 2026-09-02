Ricardo Monreal inició reuniones con integrantes del Gabinete federal para organizar la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum en la Cámara de Diputados.

“Entonces tengo que reunirme con todos, me voy a reunir con el secretario de Hacienda, con la secretaria de Gobernación y con todos los secretarios para ir avanzando en las comparecencias que tenemos a finales de mes y hoy aprobamos el calendario de sesiones de las próximas semanas en la reunión de conferencia de hace rato” Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política

El presidente de la Junta de Coordinación Política adelantó que ya sostuvo encuentros con Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda; Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; y Omar García Harfuch, titular de Seguridad.

Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público.

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación. 8 de septiembre

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

La Cámara de Diputados aprobó el calendario de comparecencias por el Segundo Informe de Gobierno: política interior el 8 de septiembre, política exterior el 9 y política económica y social el 14, con participación de todos los partidos.

Cámara de Diputados aprueba calendario para la glosa del Segundo Informe de Sheinbaum

Por votación económica y con el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados aprobó las normas y el calendario para realizar la glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Las fechas programadas durante septiembre son las siguientes:

Martes 8 de septiembre: política interior.

Miércoles 9 de septiembre: política exterior.

Lunes 14 de septiembre: política económica y social.

Con la aprobación de este calendario, durante las sesiones ordinarias se abrirá un espacio para que los grupos parlamentarios fijen sus posicionamientos mediante intervenciones de hasta cinco minutos.

¿Cómo participarán los partidos políticos en la glosa del Segundo Informe de Sheinbaum?

La participación de los grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados durante la glosa del Segundo Informe de Sheinbaum se realizará en orden ascendente.

Los partidos participarán de la siguiente manera: