El movimiento “Cuauhtémoc nos une” presentó el cambio de su logo luego de la polémica generada por el reclamo de Grupo Chespirito.

“Hoy no estamos disputamos logotipos, estamos realizando acciones” Teodoro Palomino

Según Teodoro Palomino, decidieron no tener una disputa por el logotipo por lo que cambiaron el logo, que originalmente era un corazón con las letras “CH” y la silueta del Chapulín Colorado.

Sin embargo, tras el reclamo de Grupo Chespirito, quien señaló que no dio permiso para el uso de su imagen, decidieron cambiarlo por un corazón guinda con la palabra “Cuauhtémoc”.

“Hemos rectificado”: Cuauhtémoc nos une cambia su logo

“Cuauhtémoc nos une” presentó el cambio en el logotipo para el movimiento que buscará la alcaldía Cuauhtémoc en las elecciones 2027, tras el rechazo del uso del Chapulín Colorado.

Teodoro Palomino, del Movimiento de Organizaciones Sociales (MOS), aseguró que el cambio del logo es para evitar confusiones y dejar claro se trata de un movimiento que busca el beneficio de la comunidad.

“Es ahí donde nosotros estamos claros que la actividad que estamos haciendo es una actividad comunitaria y es una actividad en beneficio de la gente” Teodoro Palomino

Asimismo, reiteró que el cambio busca evitar el escándalo para que no se desvíe el tema de “lo que estamos haciendo”, por lo que decidieron rectificar su decisión y cambiar el logo.

“Había un logotipo que tenía similitud con algo que quisieron hacer escándalo para desviar lo que estamos haciendo, hoy hemos rectificado” Teodoro Palomino

Cabe señalar que Grupo Chespirito negó haber otorgado la autorización de la imagen del Chapulín Colorado en propaganda política rumbo a las elecciones 2027.

Asimismo, compartió que ninguno de los personajes de Roberto Gomez Bolaños están asociados a ningún partido político, candidato o movimiento.