La activista Virginia Ponce Rodríguez, madre buscadora, envió un mensaje a Claudia Sheinbaum para responder a su petición de investigar las movilizaciones de colectivos a la Ciudad de México (CDMX).

“Le pido que no deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX” Virginia Ponce. Madre buscadora

Fue por medio de una publicación en redes que se pronunció sobre las intenciones de la Secretaría de Gobernación (Segob), por investigar el presunto traslado de personas de Jalisco a la CDMX.

En torno al tema, la madre buscadora consideró que la investigación que se pretende realizar podría distraer a las autoridades de tareas de mayor relevancia como la búsqueda de desaparecidos.

Rosa Icela Rodríguez (Rosa Icela Rodríguez)

Madre buscadora pide a Sheinbaum no distraerse con investigación por traslado de personas a CDMX

En la conferencia mañanera del 12 de junio, la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, informó que se investigará el traslado de personas desde Jalisco a la movilización de madres buscadoras en la CDMX.

Cuestionada sobre el tema, la presidenta Claudia Sheinbaum se dijo de acuerdo con la indagatoria, ante lo cual una madre buscadora le envió un duro mensaje en el que le pidió desistir de la investigación.

“No deje que las autoridades se distraigan investigando cómo le hicimos para ir a la CDMX (...) Llegamos de la misma forma que llegamos a cada búsqueda: con los pesos contados, cansadas, con hambre, rezando y sin saber si comeremos (...) pídale a la Fiscalía por favor, que en lugar de perder tiempo para saber cómo llegamos, se pongan a investigar cómo se fueron nuestros hijos” Virginia Ponce. Madre buscadora

En la publicación que compartió en X, Virginia Ponce, conocida como Doña Viky, la buscadora que canta, señaló que la investigación va a distraer a las autoridades de otras tareas.

La activista sentenció que como otras ocasiones, las madres buscadoras que participaron en las protestas en la CDMX del 11 de junio llegaron a la capital del país por sus propios medios.

Al resaltar que pese a las complicaciones se sumaron a la lucha como todos los días, exhortó a la presidenta pedir a la fiscalía que mejor investigue qué pasó y dónde están sus hijos desaparecidos.

Mensaje de madre buscadora a Claudia Sheinbaum (@manosbuscadoras/X)

Segob anuncia investigación por traslado de personas de Jalisco a protestas en CDMX

Al informar sobre las acciones desplegadas en la inauguración del Mundial 2026, Rosa Icela Rodríguez dijo que se investigará el traslado de personas de Jalisco a la protesta de madres buscadoras en CDMX.

La funcionaria señaló que se detectó la llegada de colectivos en autobuses, por lo que se recaba información para conocer quién financió o facilitó esos traslados hacia la capital del país.

La investigación, dijo, busca determinar si hubo intenciones ajenas a la legítima exigencia de búsqueda y justicia mientras se mantiene la atención institucional a los colectivos participantes en la protesta.

Ante ello, Claudia Sheinbaum dijo respaldar la indagatoria, pues apuntó que se ha reconocido la presencia significativa de contingentes provenientes del estado de Jalisco.