La Zona Metropolitana del Valle de México está a unos días de enfrentar olas de calor que, se advierte, durarán hasta 15 días durante los meses de marzo y mayo.

Al respecto, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que los pronósticos establecen que serán entre 3 y 5 las olas de calor que derretirán el centro de México.

Por las condiciones climatológicas esperadas, el organismo advirtió que podría darse un periodo de hasta 15 días con temperaturas muy altas que provocarán activación contingencias y dobles Hoy No Circula.

Ola de calor golpeará CDMX (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Pronostican olas de calor de hasta 15 días en el centro de México

Al presentar el pronóstico de condiciones meteorológicas para el periodo febrero-junio en el centro del país, la CAMe informó que se esperan entre 3 y 5 olas de calor en la zona del Valle de México.

En específico, el organismo comunicó que las entidades en las que se prevén las altas temperaturas durante los meses de marzo y mayo, se tratan de las siguientes:

Ciudad de México

Estado de México

Hidalgo

Puebla

Morelos

Tlaxcala

Querétaro

Al explicar que se prevén al menos 3, pero no se descarta que sean 5 las olas de calor, CAMe expuso que los episodios podrían ser bastante largos, pues algunos alcanzarían hasta los 15 días consecutivos.

Sobre el periodo en el que se registrarán las temperaturas más elevadas, la dependencia resaltó que serán durante el mes de mayo cuando el termómetro alcanzará los picos más altos.

Prevén contingencias y dobles hoy no circula por calor

En el informe sobre las condiciones climatológicas que se esperan durante los meses de marzo y mayo, CAMe advirtió que con las olas de calor también vendrán las medidas de contención.

Es decir que durante los días de temperaturas altas es casi seguro que se pongan en marcha contingencias ambientales y con ello se active el doble Hoy No Circula en el centro de México.

Calor (Michelle Rojas / SDPnoticias)

Cabe destacar ambos mecanismos de restricción se aplican en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México que forman parte de la zona metropolitana.

No obstante, no se puede establecer con precisión cuáles serán los días en los que se activen las medidas preventivas, por lo que se debe estar atento a la información oficial.