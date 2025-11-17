La Organización Mundial de la Salud (OMS) reportó que el calor extremo tiene un impacto mortal, pues se reportan que 540 mil personas al año mueren por esta razón cada año.

En conjunto con el gobierno de Brasil, la OMS publicó un estudio en el que reveló el fuerte impacto de las olas de calor, que también afecta a decenas de hospitales a nivel mundial.

OMS asegura que calor extremo cobra 540 mil muertes al año; los detalles del impacto mortal

Un estudio de la OMS reveló que más de 540 mil personas mueren cada año a nivel mundial debido al calor extremo, además de que este afecta a uno de cada 12 hospitales.

Asimismo, la OMS recordó que hasta 3 mil 500 millones de personas podrían estar viviendo en áreas altamente vulnerables al calor extremo debido al calentamiento global.

Calor extremo cobra vidas en todo el mundo (Cortesía)

Respecto a los daños a la salud por el calor extremo, la OMS señaló que destinar tan solo el 7% al fondo para la adaptación climática bastaría para proteger a miles de millones de personas.