Hará frío en CDMX el sábado; activan alerta amarilla

Autoridades de protección civil activaron la alerta amarilla en Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de frío extremo para este fin de semana, específicamente, para el sábado 7 de marzo.
¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reportó que la CDMX reportará temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de mañana.
CDMX activa alerta amarilla por frío extremo en estas alcaldías
A través de redes sociales, Protección Civil de CDMX informó que, al menos cuatro alcaldías, presentarán bajas temperaturas durante las primeras horas del sábado 7 de marzo.
De acuerdo con la información las alcaldías afectadas por el frío serán:
- Álvaro Obregón
- Cuajimalpa
- Magdalena Contreras
- Tlalpan
Ante la presencia de fríos extremos en CDMX, las autoridades de protección civil dan las siguientes recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca
- Evitar cambios bruscos de temperatura
- Consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C
- Resguardar a las mascotas del frío
Frente frío 40 llega a México este fin de semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en los próximos días llegará a México el frente frío 40 y se espera que deje lluvias y disminuya la onda de calor en territorio nacional.
Mientras el frente frío 39 sigue presente en el norte del país, el número 40 llegará entre el domingo 8 y el lunes 9 de marzo por la presencia de una masa de aire polar, ocasionando vientos intenso