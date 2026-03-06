Autoridades de protección civil activaron la alerta amarilla en Ciudad de México (CDMX) por pronóstico de frío extremo para este fin de semana, específicamente, para el sábado 7 de marzo.

¡Toma tus precauciones! La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC reportó que la CDMX reportará temperaturas bajas de entre 4 y 6 grados durante las primeras horas de mañana.

Frente frío 25 en México (Yerania Rolón Rolón/Cuartoscuro)

CDMX activa alerta amarilla por frío extremo en estas alcaldías

A través de redes sociales, Protección Civil de CDMX informó que, al menos cuatro alcaldías, presentarán bajas temperaturas durante las primeras horas del sábado 7 de marzo.

De acuerdo con la información las alcaldías afectadas por el frío serán:

Álvaro Obregón Cuajimalpa Magdalena Contreras Tlalpan

Ante la presencia de fríos extremos en CDMX, las autoridades de protección civil dan las siguientes recomendaciones:

Abrigarse adecuadamente y cubrir nariz y boca

Evitar cambios bruscos de temperatura

Consumir abundante agua, así como frutas y verduras ricas en vitaminas A y C

Resguardar a las mascotas del frío

Hará frío en CDMX el sábado; activan alerta amarilla (Redes sociales)

Frente frío 40 llega a México este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó que en los próximos días llegará a México el frente frío 40 y se espera que deje lluvias y disminuya la onda de calor en territorio nacional.

Mientras el frente frío 39 sigue presente en el norte del país, el número 40 llegará entre el domingo 8 y el lunes 9 de marzo por la presencia de una masa de aire polar, ocasionando vientos intenso