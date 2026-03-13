Lluvias muy fuertes y rachas de viento de hasta 90 km/h azotarán varios estados este viernes 13 de marzo, tal como dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional.
En su pronóstico del clima, advierten que el frente frío 40 se extenderá por el sureste de México, por lo que habrá lluvias muy fuertes en los siguientes estados:
- Chiapas
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Frente frío 40 dejará lluvias y viento en varios estados
Sin embargo, la alerta por lluvias y rachas de viento se extiende a otros estados de México para este viernes 13 de marzo:
Lluvias fuertes:
- Tabasco
Chubascos:
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Estado de México
- Ciudad de México
- Morelos
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
Lluvias aisladas:
- Zacatecas
- Aguascalientes
- San Luis Potosí
- Guanajuato
- Querétaro
- Hidalgo
Asimismo, el Meteorológico Nacional espera rachas de viento desde 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas.
Así como viento componente norte de 50 a 60 km/h, en la zona del Istmo y del Golfo de Tehuantepec.
En la misma región, esperan oleaje de hasta cuatro metros de altura durante la mañana del viernes 13 de marzo; y de hasta dos metros en las costas del océano Pacífico.
Tanto Conagua como la Coordinación Nacional de Protección Civil llaman a extremar precauciones por inicio de megapuente este viernes 13 de marzo.
Clima en México viernes 13 de marzo de 2026: estados alcanzarán hasta 45°C
Pese a las lluvias fuertes no habrá fuerte descenso de temperatura, ya que varios estados alcanzarán hasta los 45°Celsius, como advierte la Comisión Nacional del Agua.
Clima en México para este viernes 13 de marzo espera temperaturas máximas de 45°C en Sinaloa, Michoacán y Guerrero, así como:
Temperaturas máximas entre 35 y 40°C en los siguientes estados:
- Baja California
- Baja California Sur
- Sonora
- Chihuahua
- Durango
- Nayarit
- Jalisco
- Morelos
- Puebla
- Oaxaca
- Chiapas
Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -5 a 0°C y habrá heladas durante la madrugada del viernes 13 de marzo en las zonas serranas de:
- Chihuahua
- Durango
- Coahuila
- Nuevo León
- San Luis Potosí
- Aguascalientes
- Zacatecas
- Jalisco
- Michoacán
- Guanajuato
- Hidalgo
- Estado de México
- Tlaxcala
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca