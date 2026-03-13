Lluvias muy fuertes y rachas de viento de hasta 90 km/h azotarán varios estados este viernes 13 de marzo, tal como dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional.

En su pronóstico del clima, advierten que el frente frío 40 se extenderá por el sureste de México, por lo que habrá lluvias muy fuertes en los siguientes estados:

Chiapas

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Frente frío 40 dejará lluvias y viento en varios estados

Sin embargo, la alerta por lluvias y rachas de viento se extiende a otros estados de México para este viernes 13 de marzo:

Lluvias fuertes:

Tabasco

Se esperan lluvias fuertes y viento en estos estados para el viernes 13 de marzo (Conagua)

Chubascos:

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Lluvias aisladas:

Zacatecas

Aguascalientes

San Luis Potosí

Guanajuato

Querétaro

Hidalgo

Asimismo, el Meteorológico Nacional espera rachas de viento desde 70 a 90 km/h en Oaxaca y Chiapas.

Así como viento componente norte de 50 a 60 km/h, en la zona del Istmo y del Golfo de Tehuantepec.

En la misma región, esperan oleaje de hasta cuatro metros de altura durante la mañana del viernes 13 de marzo; y de hasta dos metros en las costas del océano Pacífico.

Tanto Conagua como la Coordinación Nacional de Protección Civil llaman a extremar precauciones por inicio de megapuente este viernes 13 de marzo.

Se esperan lluvias fuertes y viento en estos estados para el viernes 13 de marzo (Conagua)

Clima en México viernes 13 de marzo de 2026: estados alcanzarán hasta 45°C

Pese a las lluvias fuertes no habrá fuerte descenso de temperatura, ya que varios estados alcanzarán hasta los 45°Celsius, como advierte la Comisión Nacional del Agua.

Clima en México para este viernes 13 de marzo espera temperaturas máximas de 45°C en Sinaloa, Michoacán y Guerrero, así como:

Temperaturas máximas entre 35 y 40°C en los siguientes estados:

Baja California

Baja California Sur

Sonora

Chihuahua

Durango

Nayarit

Jalisco

Morelos

Puebla

Oaxaca

Chiapas

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los -5 a 0°C y habrá heladas durante la madrugada del viernes 13 de marzo en las zonas serranas de:

Chihuahua

Durango

Coahuila

Nuevo León

San Luis Potosí

Aguascalientes

Zacatecas

Jalisco

Michoacán

Guanajuato

Hidalgo

Estado de México

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

Oaxaca