El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este jueves 26 de febrero, México percibe un calor extremo de hasta 45 °C, pese a que hace unos días hubo un frente frío.
La información indica que la onda de calor extremo en México se extenderá hasta el próximo domingo 1 de marzo y afectará a gran parte del país, por lo que te damos algunas recomendaciones.
Pronostican calor extremo de hasta 45 °C en México durante el fin de semana
El SMN advirtió que desde este jueves, diversos estados de México podrían alcanzar temperaturas de hasta 45 °C debido a la onda de calor extremo que experimenta el país.
De acuerdo con los reportes oficiales, estas son las temperaturas esperadas desde hoy y durante el fin de semana:
Temperaturas entre 40 y 45 ℃:
- Sur de Sonora
- Norte de Sinaloa
- Noreste de Coahuila
- Norte y este de Nuevo León
- Oeste de Tamaulipas
Temperaturas entre 35 y 40 ℃:
- Baja California Sur
- Oeste y noreste de Durango
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Norte de Hidalgo
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Oaxaca
- Chiapas
Temperaturas entre 30 y 35 ℃:
- Baja California
- Sur de Zacatecas
- Noreste de Guanajuato
- Morelos
- Suroeste de Puebla
- Campeche
- Yucatán
- Quintana Roo
Alerta por calor extremo en México desde este jueves; estas son las recomendaciones
Ante la alerta por temperaturas de hasta 45 ℃, las autoridades han emitido ciertas recomendaciones por salud:
- Bebe agua con frecuencia
- Reduce la exposición solar entre 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor y la radiación son más fuertes.
- Usa prendas ligeras, con manga larga, de colores claros y sombrero o gorra para protegerte del sol
- Permanece en zonas con sombra, ventilación o aire acondicionado cuando sea posible
- Aplica protector solar con factor alto
- Nunca dejes personas, niños o mascotas dentro de coches estacionado
Si aparecen mareos, náuseas, dolor de cabeza, piel caliente o confusión, busca sombra, hidrátate y considera atención médica si los síntomas empeoran.