El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este jueves 26 de febrero, México percibe un calor extremo de hasta 45 °C, pese a que hace unos días hubo un frente frío.

La información indica que la onda de calor extremo en México se extenderá hasta el próximo domingo 1 de marzo y afectará a gran parte del país, por lo que te damos algunas recomendaciones.

Pronostican calor extremo de hasta 45 °C en México durante el fin de semana

El SMN advirtió que desde este jueves, diversos estados de México podrían alcanzar temperaturas de hasta 45 °C debido a la onda de calor extremo que experimenta el país.

Onda de calor en México (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

De acuerdo con los reportes oficiales, estas son las temperaturas esperadas desde hoy y durante el fin de semana:

Temperaturas entre 40 y 45 ℃:

Sur de Sonora

Norte de Sinaloa

Noreste de Coahuila

Norte y este de Nuevo León

Oeste de Tamaulipas

Temperaturas entre 35 y 40 ℃:

Baja California Sur

Oeste y noreste de Durango

San Luis Potosí

Querétaro

Norte de Hidalgo

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Temperaturas entre 30 y 35 ℃:

Baja California

Sur de Zacatecas

Noreste de Guanajuato

Morelos

Suroeste de Puebla

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Alerta por calor extremo en México desde este jueves; estas son las recomendaciones

Ante la alerta por temperaturas de hasta 45 ℃, las autoridades han emitido ciertas recomendaciones por salud:

Bebe agua con frecuencia

Reduce la exposición solar entre 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor y la radiación son más fuertes.

Usa prendas ligeras, con manga larga, de colores claros y sombrero o gorra para protegerte del sol

Permanece en zonas con sombra, ventilación o aire acondicionado cuando sea posible

Aplica protector solar con factor alto

Nunca dejes personas, niños o mascotas dentro de coches estacionado

Si aparecen mareos, náuseas, dolor de cabeza, piel caliente o confusión, busca sombra, hidrátate y considera atención médica si los síntomas empeoran.