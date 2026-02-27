El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que desde este jueves 26 de febrero, México percibe un calor extremo de hasta 45 °C, pese a que hace unos días hubo un frente frío.

La información indica que la onda de calor extremo en México se extenderá hasta el próximo domingo 1 de marzo y afectará a gran parte del país, por lo que te damos algunas recomendaciones.

Pronostican calor extremo de hasta 45 °C en México durante el fin de semana

El SMN advirtió que desde este jueves, diversos estados de México podrían alcanzar temperaturas de hasta 45 °C debido a la onda de calor extremo que experimenta el país.

Onda de calor en México
Onda de calor en México (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

De acuerdo con los reportes oficiales, estas son las temperaturas esperadas desde hoy y durante el fin de semana:

Temperaturas entre 40 y 45 ℃:

  • Sur de Sonora
  • Norte de Sinaloa
  • Noreste de Coahuila
  • Norte y este de Nuevo León
  • Oeste de Tamaulipas

Temperaturas entre 35 y 40 ℃:

  • Baja California Sur
  • Oeste y noreste de Durango
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Norte de Hidalgo
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Temperaturas entre 30 y 35 ℃:

  • Baja California
  • Sur de Zacatecas
  • Noreste de Guanajuato
  • Morelos
  • Suroeste de Puebla
  • Campeche
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Alerta por calor extremo en México desde este jueves; estas son las recomendaciones

Ante la alerta por temperaturas de hasta 45 ℃, las autoridades han emitido ciertas recomendaciones por salud:

  • Bebe agua con frecuencia
  • Reduce la exposición solar entre 11:00 y 16:00 horas, cuando el calor y la radiación son más fuertes.
  • Usa prendas ligeras, con manga larga, de colores claros y sombrero o gorra para protegerte del sol
  • Permanece en zonas con sombra, ventilación o aire acondicionado cuando sea posible
  • Aplica protector solar con factor alto
  • Nunca dejes personas, niños o mascotas dentro de coches estacionado

Si aparecen mareos, náuseas, dolor de cabeza, piel caliente o confusión, busca sombra, hidrátate y considera atención médica si los síntomas empeoran.