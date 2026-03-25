La Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una alerta global, luego de advertir que la Tierra cruzó un umbral peligroso de calor.

De acuerdo con la Organización Meteorológica Mundial (OMM), un organismo de la ONU, durante el 2025 nuestro planeta Tierra experimentó una acumulación térmica sin precedentes.

Lo que representa, para el largo plazo, una alteración drástica para la estabilidad de los ecosistemas globales.

“Actividad humana empuja a la Tierra más allá de sus límites naturales”: ONU

La ONU, a través de la OMN, alertó que la Tierra podría encontrarse en un punto histórico de no retorno tras haber cruzado un umbral peligroso de calor.

Según el reporte, este fenómeno, impulsado primordialmente por la actividad humana, amenaza con generar repercusiones climáticas que se extenderán por cientos o incluso miles de años para el planeta.

Hermosillo rompe récord de calor en marzo con más de 42°C (Michelle Rojas)

Ante este panorama, António Guterres, secretario General de las Naciones Unidas, ha calificado la situación actual como una emergencia absoluta para la supervivencia.

Según el diplomático, la humanidad está empujando a la Tierra más allá de sus límites naturales, habiendo superado ya los niveles de alerta en prácticamente todos los indicadores de salud planetaria evaluados en su reporte anual.

El informe destaca un preocupante desequilibrio en la energía terrestre, evidenciando que el mundo retiene mucha más radiación solar de la que logra liberar hacia el espacio exterior.

Esta ruptura del equilibrio climático es producto de la alta concentración de gases de efecto invernadero, lo que acelera el calentamiento de la atmósfera y los mares, además de propiciar el derretimiento acelerado de las masas de hielo polares.

2025, uno de los años más calurosos de la era moderna: ONU

Las estadísticas confirman que el periodo entre 2015 y 2025 constituye la década con las temperaturas más elevadas desde que existen mediciones oficiales.

En particular, el año 2025 se consolidó como uno de los tres más calurosos de la historia moderna, registrando un incremento aproximado de 1.43 °C en comparación con los promedios observados durante la era preindustrial.

Por su parte, los océanos han absorbido el 91% del exceso de calor, alcanzando temperaturas históricas que elevan peligrosamente el nivel del mar.

Expertos de la OMM advierten que la falta de acciones inmediatas para mitigar este caos climático derivará en consecuencias cada vez más letales y costosas para la infraestructura de nuestras sociedades interconectadas.