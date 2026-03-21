Durante el fin de semana del 21 y 22 de marzo, inicio de la primavera, México tendrá una gran variedad de climas, de acuerdo con el pronóstico de Conagua.

Este fin de semana, el sur del país tendrá lluvias fuertes, mientras que los Estados del norte se verán afectados por fuertes olas de calor.

Conagua advierte por lluvias fuertes en el sur de México

Tomando en cuenta el pronóstico de Conagua, habrá lluvias fuertes en México en los estados del sur y algunos del centro del país.

Los más afectados por la lluvia en México serán los estados de:

Guerrero

Chiapas

Oaxaca

Mientras el Estado de México, Puebla y Morelos tendrán algunos chubascos.

Para la CDMX, se contará con lluvias aisladas y algunas rachas de viento moderadas, tal y como ha estado sucediendo a lo largo de la semana.

Pronóstico del clima Conagua (Conagua)

Este pronóstico se mantendrá en los dos días del fin de semana, por lo que se recomienda a los habitantes de dichas entidades tomen las precauciones necesarias.

Se espera que el clima mejore para el inicio de la última semana de marzo, ya con la entrada en forma de la primavera en el país.

Conagua confirma calor extremo en el norte de México

Mientras el sur de México sufrirá de lluvias durante el fin de semana, el norte vivirá una ola de calor, según los datos entregados por Conagua.

En su reporte, indica que el calor extremo continuará en casi todo el norte de México, como ha estado ocurriendo en los días de mediados de marzo.

Los estados más afectados por el calor tendrán temperaturas que oscilan entre los 40 y 45 grados:

Sonora

Durango

Chihuahua

Sinaloa

Ola de calor (Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

En este caso, se recomienda a la población mantenerse en lugares frescos y el uso de bloqueador solar si van a salir o estar al aire libre durante mucho tiempo.

Dada la entrada de la primavera, es posible que el clima caluroso se mantenga en el norte y poco a poco comience a copar el resto del país.