La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presume resultados y asegura que han resuelto más de 2 mil 500 expedientes.

Han pasado 100 días desde que Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJ, tomó el cargo y asegura que los cambios fueron positivos y de inmediato.

SCJN asegura que ha resuelto más de 2 mil expedientes

La nueva SCJN electa por voto popular, asegura que han obtenido resultado favorables en sus primeros 100 días de trabajo y rindieron su primer informe de actividades.

El presidente de la SCJN rindió su primer informe frente a Rosa Icela Rodríguez, secretaria de gobernación, en nombre de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hugo Aguilar Ortiz asegura que la SCJN ha resuelto 2 mil 590 expedientes en tres meses y detalló:

663 asuntos fueron resueltos por el pleno

44 asuntos fueron resueltos mediante acuerdos

Mil 883 fueron resueltos mediante acuerdos de la presidencia de la Corte

El presidente de la SCJN destacó que el pleno ha sido eficiente y aumentaron las horas de trabajo, así como las sucesiones y productividad desde que llegaron al cargo el 1 de septiembre de 2025.

Hugo Aguilar Ortiz comparó el número de expedientes resueltos por la anterior administración, el cual retomaba 1.8 asuntos por sesión.

Mientras que la nueva SCJN atiende 16.4 asuntos por sesión, aumentando su productividad en días.

Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO / Galo Cañas Rodríguez)

Hugo Aguilar Ortiz destaca el diálogo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo

La nueva SCJN asegura que están combatiendo el rezago de resoluciones, pues a su llegada había 417 asuntos pendientes.

De dichos pendientes, la SCJN resolvió 106 y Hugo Aguilar Ortiz asegura que esto se logró gracias al diálogo entre el poder Ejecutivo y Legislativo.

“Esto ha sido posible gracias a la implementación de una política de diálogo con los poderes ejecutivo y legislativo, tanto locales como federales. Aprovecho para agradecer a todos y todas ellas la disposición para recibirnos y dialogar” Hugo Aguilar Ortiz

El presidente de la SCJN atribuye la resolución de varios asuntos rezagados por la comunicación entre poderes.

Asimismo, reveló que la SCJN han definido con claridad los alcances jurídicos sobre el tema de violencia contra la mujer.

La nueva SCJN ha mejorado la atención ciudadana y Hugo Aguilar Ortiz lo atribuyó al enfoque colectivo e inclusión con la que se ha manejado la corte.