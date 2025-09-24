La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicará un recorte a los asesores de Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la plantilla disminuirá un 40% en el mes de octubre.

Esto luego de que se revelara que el ministro presidente tiene más de 100 asesores, justificando que este equipo sería para garantizar la objetividad y eficiencia de este alto tribunal.

Harán recortes a asesores de Hugo Aguilar Ortiz. (Daniel Augusto)

Suprema Corte anuncia recorte de asesores del 40% en octubre

A través de un comunicado, la Suprema Corte anunció un recorte a los asesores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz del 40%, que se aplicará a partir del 1 de octubre.

De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, los recortes serán los siguientes:

  • De 8 a 7 secretarios de estudio y cuenta
  • De 12 a 8 secretarios auxiliares
  • De 39 a 25 personas de apoyo operativo

Pese a este recorte, la Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar los proyectos elaborados por los ministros, se mantiene activa con todos sus colaboradores, que son:

  • Un coordinador
  • 12 secretarios de estudio y cuenta
  • 5 secretarios auxiliares
  • Un dictaminador
  • 15 personas de apoyo operativo

Adicionalmente, la presidencia de la Suprema Corte dispone de 10 colaboradores más, incluido Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la cifra solo se redujo de 103 a 83 asesores.

Comunicado de la Suprema Corte. (Redes sociales)
Comunicado de la Suprema Corte. (Redes scoailes)