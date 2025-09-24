La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicará un recorte a los asesores de Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la plantilla disminuirá un 40% en el mes de octubre.
Esto luego de que se revelara que el ministro presidente tiene más de 100 asesores, justificando que este equipo sería para garantizar la objetividad y eficiencia de este alto tribunal.
Suprema Corte anuncia recorte de asesores del 40% en octubre
A través de un comunicado, la Suprema Corte anunció un recorte a los asesores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz del 40%, que se aplicará a partir del 1 de octubre.
De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, los recortes serán los siguientes:
- De 8 a 7 secretarios de estudio y cuenta
- De 12 a 8 secretarios auxiliares
- De 39 a 25 personas de apoyo operativo
Pese a este recorte, la Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar los proyectos elaborados por los ministros, se mantiene activa con todos sus colaboradores, que son:
- Un coordinador
- 12 secretarios de estudio y cuenta
- 5 secretarios auxiliares
- Un dictaminador
- 15 personas de apoyo operativo
Adicionalmente, la presidencia de la Suprema Corte dispone de 10 colaboradores más, incluido Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la cifra solo se redujo de 103 a 83 asesores.