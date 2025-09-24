La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplicará un recorte a los asesores de Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la plantilla disminuirá un 40% en el mes de octubre.

Esto luego de que se revelara que el ministro presidente tiene más de 100 asesores, justificando que este equipo sería para garantizar la objetividad y eficiencia de este alto tribunal.

Harán recortes a asesores de Hugo Aguilar Ortiz. (Daniel Augusto)

Suprema Corte anuncia recorte de asesores del 40% en octubre

A través de un comunicado, la Suprema Corte anunció un recorte a los asesores del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz del 40%, que se aplicará a partir del 1 de octubre.

De acuerdo con el comunicado de la Suprema Corte, los recortes serán los siguientes:

De 8 a 7 secretarios de estudio y cuenta

De 12 a 8 secretarios auxiliares

De 39 a 25 personas de apoyo operativo

Pese a este recorte, la Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar los proyectos elaborados por los ministros, se mantiene activa con todos sus colaboradores, que son:

Un coordinador

12 secretarios de estudio y cuenta

5 secretarios auxiliares

Un dictaminador

15 personas de apoyo operativo

Adicionalmente, la presidencia de la Suprema Corte dispone de 10 colaboradores más, incluido Hugo Aguilar Ortiz, por lo que la cifra solo se redujo de 103 a 83 asesores.

Comunicado de la Suprema Corte. (Redes sociales)