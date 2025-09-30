La ministra Lenia Batres respondió este martes, 30 de septiembre, a la polémica de los asesores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha desatado en los últimos días.

Recientemente se dio a conocer que Lenia Batres, ministra de la SCJN, solicitó aumentar el espacio destinado para sus oficinas, pues estos estarían “muy apretados” en el sitio actual.

Pese al discurso de austeridad de la nueva SCJN, la ministra Lenia Batres tendría 78 asesores y a través de redes sociales ya respondió a la polémica que se ha desatado.

Última sesión del Pleno de la SCJN ( Cortesía/SCJN)

Ministra Lenia Batres responde a la polémica sobre asesores de la SCJN

Lenia Batres comparó el número de asesores que tienen los nuevos ministros de la SCJN, que entraron en funciones el pasado 1 de septiembre con los del antiguo Poder Judicial.

Lenia Batres calificó las polémicas sobre los asesores de la SCJN como “mentiras” y desglosó el número de estos que cada ministro tenía en la vieja Corte:

Norma Lucía Piña Hernández: 150 asesores

Juan Luis Alcántara Carrancá: 69 asesores

Yasmín Esquivel Mossa: 66 asesores

Loretta Ortiz Ahif: 66 asesores

Margarita Ríos Farjat: 71 asesores

Javier Laynez Potisek:51 asesores

Alfredo Gutierrez Ortiz Mena: 65 asesores

Jorge Mario Pardo Rebolledo: 70 asesores

Alberto Pérez Dayán: 67 asesores

Luis María Aguilar: 45 asesores

Lenia Batres Guadarrama: 74 asesores

Respecto a las funciones de los asesores, Lenia Batres dijo que se trata de “abogadas y abogados con funciones jurisdiccionales (no ‘asesores’), dedicados al estudio, instrucción y proyección de sentencias”