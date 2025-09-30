La ministra Lenia Batres respondió este martes, 30 de septiembre, a la polémica de los asesores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha desatado en los últimos días.
Recientemente se dio a conocer que Lenia Batres, ministra de la SCJN, solicitó aumentar el espacio destinado para sus oficinas, pues estos estarían “muy apretados” en el sitio actual.
Pese al discurso de austeridad de la nueva SCJN, la ministra Lenia Batres tendría 78 asesores y a través de redes sociales ya respondió a la polémica que se ha desatado.
Ministra Lenia Batres responde a la polémica sobre asesores de la SCJN
Lenia Batres comparó el número de asesores que tienen los nuevos ministros de la SCJN, que entraron en funciones el pasado 1 de septiembre con los del antiguo Poder Judicial.
Lenia Batres calificó las polémicas sobre los asesores de la SCJN como “mentiras” y desglosó el número de estos que cada ministro tenía en la vieja Corte:
- Norma Lucía Piña Hernández: 150 asesores
- Juan Luis Alcántara Carrancá: 69 asesores
- Yasmín Esquivel Mossa: 66 asesores
- Loretta Ortiz Ahif: 66 asesores
- Margarita Ríos Farjat: 71 asesores
- Javier Laynez Potisek:51 asesores
- Alfredo Gutierrez Ortiz Mena: 65 asesores
- Jorge Mario Pardo Rebolledo: 70 asesores
- Alberto Pérez Dayán: 67 asesores
- Luis María Aguilar: 45 asesores
- Lenia Batres Guadarrama: 74 asesores
Respecto a las funciones de los asesores, Lenia Batres dijo que se trata de “abogadas y abogados con funciones jurisdiccionales (no ‘asesores’), dedicados al estudio, instrucción y proyección de sentencias”