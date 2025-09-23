Hugo Aguilar, de 52 años, asumió recientemente la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y ha llamado la atención el número de asesores que lo acompañan.

Se ha revelado que la SCJN contará con 97 asesores, entre ellos Vidulfo Rosales, de 48 años, lo que genera debate sobre la magnitud del equipo de apoyo en el máximo tribunal del país.

Del total de asesores de la SCJN, la distribución es la siguiente:

60 asesores para la ponencia del ministro presidente, con un costo mensual de 3 millones 278 mil pesos.

9 asesores en la Oficina de la Presidencia de la Corte, con un costo mensual de 637 mil pesos.

28 asesores en la Coordinación General de Asesores, con un costo mensual de 2 millones 106 mil pesos.

Cabe destacar que el número de asesores en la Oficina de la Presidencia de la Corte es mayor que durante la gestión de Norma Piña, de 65 años, quien como presidenta de la Suprema Corte contó con solo 6 asesores, es decir, tres menos que Aguilar.

Hugo Aguilar Ortiz (Daniel Augusto / Daniel Augusto)

Entre los 97 asesores del presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, Vidulfo Rosales no es el único nombre que genera atención.

Según información del portal oficial de la SCJN, entre los asesores también se encuentra Daniel Wong Ibarra —cuya edad se desconoce—, quien fue cercano a la iglesia La Luz del Mundo.

Vidulfo Rosales, abogado de padres de Ayotzinapa (Gofundme)

Se precisa que Vidulfo Rosales será responsable de revisar y elaborar proyectos de resolución, así como de asesorar directamente al presidente de la SCJN, con una percepción económica mensual de 167 mil 671.23 pesos.

Por su parte, Daniel Wong Ibarra ocupará el cargo de secretario auxiliar para la ponencia del presidente y recibirá un sueldo mensual de 97 mil pesos.