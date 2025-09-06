Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deberá pagar una multa del Instituto Nacional Electoral (INE), coincidió un magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Esto fue determinado a raíz del proyecto de sentencia del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón SUP-RAP-308/2025, respecto de la resolución INE/CG945/2025 del Consejo General del INE.

A solicitud del magistrado Reyes Rodríguez, el proyecto de sentencia y resolución sobre el caso Hugo Aguilar Ortiz se hizo público, siendo este el acto reclamado:

“Resolución INE/CG945/2025 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral respecto del procedimiento administrativo sancionador oficioso en materia de fiscalización, instaurado en contra de los Partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México, Morena, y diversas candidaturas, en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial Federal y Local 2024-2025, identificado con el número de expediente INE/P-COF-UTF/315/2025 y acumulados”. Resolución INE

TEPJF confirma multa que deberá pagar Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN, al INE

El TEPJF publicó el proyecto de sentencia que confirma la resolución del INE de multar a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN.

Con base en el proyecto de resolución, Hugo Aguilar Ortiz si debería pagar la multa al INE de 39 mil 717 pesos como sanción por supuesta propaganda irregular que usó a su beneficio.

Este procedimiento sancionador en materia de fiscalización fue instaurado contra partidos políticos y candidaturas en las elecciones del Poder Judicial 2025, pero Hugo Aguilar Ortiz interpuso un recurso de apelación para impugnar la sanción.

Esto porque el ministro presidente de la SCJN consideró que la resolución del INE era indebidamente fundada y motivada pues los hechos materia de la denuncia no estaban acreditados.

Sin embargo, el TEPJF a través del proyecto de sentencia confirmó la resolución del INE, por lo que Hugo Aguilar Ortiz sí tendría razones para pagar la multa de más de 39 mil pesos.

“Se acredita la existencia de los hechos materia de la infracción, y que estos constituyeron propaganda electoral con la finalidad de promocionar la candidatura del promovente”. Proyecto del TEPJF

¿Por qué el INE sancionó a Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la SCJN?

La resolución del Consejo General del INE alegaba que a través de los acordeones o “guias de votación” se promocionaron varias candidaturas para las elecciones del Poder Judicial 2025.

Entre las supuestas candidaturas beneficiadas se encontraba Hugo Aguilar Ortiz, por lo que se impuso una sanción en su contra, contra Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y otros candidatos.

Aunque Hugo Aguilar impugnó la sanción impuesta por el INE, el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez le dio la razón al órgano electoral al argumentar que sí recibió un beneficio indebido, por lo que en la próxima sesión del TEPJF se definirá si deberá pagar la multa.

INE multa a Hugo Aguilar Ortiz, nuevo ministro presidente de la SCJN (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

Hugo Aguilar Ortiz salió a saludar y escuchar a los mexicanos; primera vez de un presidente de la SCJN

Hoy viernes 5 de septiembre 2025, a cuatro días de que Hugo Aguilar Ortiz tomó protesta como presidente de la SCJN, el ministro salió de la Corte para saludar y escuchar a las y los mexicanos.

Se trató de un hecho histórico, ya que es la primera vez que un ministro presidente se acerca al pueblo de esa manera.

En videos que se difundieron en redes sociales se observa a Hugo Aguilar Ortiz saludando de mano a cada uno de los mexicanos presentes, quienes le daban la bienvenida y le deseaban mucho éxito al frente de la SCJN.

Tras saludar educadamente a los mexicanos, agradecer la confianza y asegurar que va a trabajar adecuadamente, Hugo Aguilar Ortiz se retiró e ingresó a la SCJN.