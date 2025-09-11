La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezada por Hugo Aguilar Ortíz, tendrá su primera sesión este jueves 11 de septiembre a las 11:00 horas y hay un nuevo esquema de asignación de temas que se abordarán en las sesiones.

Ante la desaparición de la Primera y Segunda Salas de la SCJN, la nueva determinó la división de temas por día de la semana, excepto vienes.

Esta adjudicación de temas se ha programado de lunes a jueves y aunque se contempla que los viernes no tendrá sesiones, en cualquier día podría convocar a sesiones extraordinarias.

Nueva SCJN solo tendrá 1 de 4 sesiones en su primera semana y solo 2 sesiones en la segunda semana

De acuerdo con la SCJN esta sesión de jueves 11 de septiembre significa “el inicio formal de funciones jurisdiccionales públicas de la nueva integración de la Corte”.

Dicha sesión se esperaba fuera llevada a cabo el lunes 8 de septiembre pero fue aplazada hasta hoy 11 de septiembre, por lo que esta semana solo tendrán una sesión.

La siguiente semana solo trabajarán dos días en lugar de cuatro, pues no trabajarán con motivo de las fiestas patrias el 15 y 16 de septiembre.

Temas y agenda de la nueva SCJN por día

Con esta nueva agenda, la nueva SCJN busca optimizar el trabajo, no obstante, cabe recordar que anteriormente el trabajo se dividía en Pleno, Primera y Segunda Salas, en las que se repartían los asuntos, pero ahora quedan de esta manera:

Lunes: Acciones y controversias constitucionales, recursos de inconformidad, incidentes de ejecución de sentencias, declaratorias generales de inconstitucionalidad, contradicciones de criterio, entre otros.

Martes: Acciones y controversias constitucionales, recursos de inconformidad, incidentes de ejecución de sentencias, declaratorias generales de inconstitucionalidad, contradicciones de criterio, entre otros.

Miércoles: Asuntos en materia civil.

Jueves: Asuntos en materia administrativa y laboral, otros.

Anteriormente la SCJN hacía sesiones de Pleno lunes, martes y jueves y los miércoles se llevaban a cabo las sesiones de las Salas.

No obstante, en la última etapa de la SCJN las sesiones del Pleno se hacían solo martes y los días miércoles sesionaban la Primera y Segunda Sala.

Cabe recordar que la Primera Sala se encargaba de asuntos civiles y penales y la Segunda Sala se dedicaba a asuntos administrativos y laborales .

El Pleno abordaba temas relacionados con la Constitución o que son de gran relevancia y trascendencia para el país. Ahora todos los temas que se aborden serán en el Pleno.

Se priorizará que las sesiones deberán ser púbicas, aunque no se descartan las sesiones privadas, y se seguirán transmitiendo por Justicia TV y el canal de YouTube de la SCJN.

Nueva SCJN no tendrá sesión por Fiestas Patrias

En la sesión de este 11 de septiembre de la SCJN se revisarán 15 temas, la mayoría acciones de inconstitucionalidad con relación a leyes de estados como:

Chihuahua

Yucatán

Oaxaca

Michoacán

Durango

Guerrero

Colima

Quintana Roo

Coahuila

Zacatecas

Los 15 temas están agendados e incluso ya existe una lista para los temas del 17 y 18 de septiembre.

Es decir, la nueva SCJN no va a trabajar los días 15 y 16 de septiembre con motivo de las fiestas patrias.