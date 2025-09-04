La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió aplazar su primera sesión pública tras la reciente renovación del Poder Judicial.

El arranque estaba previsto originalmente para el lunes 8 de septiembre de 2025; sin embargo, finalmente, la primera sesión pública de la Corte reprogramó para el jueves 11 de septiembre de 2025.

Foto oficial de la SCJN (Rubén Mosso / X)

SCJN aplaza su primera sesión pública tras renovación; atenderá 14 asuntos

El periodo de sesiones de la nueva SCJN arrancará el jueves 11 de septiembre, en la que como parte de su agenda inicial atenderán 14 asuntos de bajo perfil.

Se espera que en la primera sesión pública, la SCJN no discuta proyectos complejos ni polémicos.

Según la periodista Azucena Uresti, los ministros discutirán reformas clave sobre salud mental en Chihuahua y educación en Yucatán, con proyectos a cargo de las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

Tales proyectos no fueron votados por los integrantes del Pleno de la SCJN.

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Suprema Corte de Justicia de la Nación)

¿A qué hora será la primera sesión pública de la nueva SCJN?

A la fecha se ha aún no se ha dado a conocer la hora exacta del inicio de la primera sesión pública de la nueva SCJN del jueves 11 de septiembre.

Hasta ahora, únicamente se ha confirmado que será el 11 de septiembre de 2025.

Sin embargo, cabe mencionar que en la antigua conformación de la SCJN las sesiones en el salón de plenos iniciaban a las 11:00 de la mañana (hora de Ciudad de México).

De tal manera que es probable que la nueva SCJN haga lo propio e inicie en el mismo horario, o uno similar.

El pleno de la nueva Corte está integrado por: