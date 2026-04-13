La presidenta Claudia Sheinbaum mostró su respaldo a la estrategia de control en el precio de los combustibles y reiteró que el precio de la canasta básica “no puede subir”.

“Esta semana voy a tener una reunión con todos los comercializadores que están dentro del PACIC, vamos a incluir también productores de limón, productores de jitomate, porque no puede subir la canasta básica” Claudia Sheinbaum

Desde su conferencia del Pueblo, Claudia Sheinbaum resaltó que sin este control, el precio de la gasolina estaría por encima de los 30 pesos, mientras que el diésel superaría los 32 pesos por litro.

Sheinbaum va por acuerdo con productores para mantener precio de la canasta básica pese a incremento del precio en combustibles

Claudia Sheinbaum compartió que en esta semana sostendrá una reunión con productores y comercializadores de productos de la canasta básica para que ésta se mantenga en un precio razonable.

La presidenta señaló que el precio del diésel impacta directamente en el precio de las mercancías, que, hasta el momento, no puede superar los 28 pesos por litro.

“En el caso del diésel, hasta ahora se pudo llegar al acuerdo de 28 (pesos) pero queremos bajarlo más porque el diésel impacta en los precios de las mercancías” Claudia Sheinbaum

Las reuniones entre miembros del gabinete de Sheinbaum con miembros del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) buscan que no suba la canasta básica y disminuir el precio máximo del diésel.

“Nadie se debe de aprovechar de la situación actual de los precios de los combustibles, nadie. Todos tenemos que apoyar a las familias mexicanas y a su economía…Vamos a tener una reunión del PACIC para que todos hagamos un esfuerzo muy grande para que no suba la canasta básica” Claudia sheinbaum

Asimismo, resaltó que nadie debe de aprovecharse del incremento en el precio de los combustibles, pues se ha identificado un incremento considerable en productos como:

frutas

verduras

legumbres

Sheinbaum señala importancia del control de combustibles ante incremento en el mercado global

Por otra parte, la presidenta resaltó su apoyo al control de combustibles ante el incremento del precio del barril en el mercado internacional por la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán.

“Si no estuviéramos interviniendo para apoyar el precio de la gasolina y del diese, la gasolina estaría en más de 30 pesos el litros, el diésel estaría sobre los 32, 33 pesos el litro... El día de ayer volvió a subir el barril de petróleo por la situación en Irán, y estopa sobre 102, 103 dólares el barril” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum recordó que, aunque México produce casi todo el combustible que consume, el precio se fija de manera internacional, al formar parte “de la economía global de los mercados abiertos”.

Por ello, el control de combustibles es una estrategia para apoyar la economía de la población, con un acuerdo para que la gasolina magna no supere los 24 pesos por litro; “ahí estamos apoyando a casi 6 pesos, 7 pesos, por litro de gasolina”, señaló.