La presidenta Claudia Sheinbaum sostiene una reunión con empresarios e industriales a fin de mantener el precio de los productos de la canasta básica ante el alza por la inflación.

En la reunión con la presidenta Sheinbaum participan alrededor de 60 representantes del sector privado para evaluar en conjunto el Paquete contra la Inflación y la Carestía (PACIC).

De acuerdo con la información, el PACIC se implementó desde 2022 y ahora busca renovarse para mantener el precio de 24 productos esenciales de la canasta básica en máximo 910 pesos.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. (Graciela López/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Sheinbaum y empresarios analizan mantener tope de precios de la canasta básica

Claudia Sheinbaum se reúne este jueves 16 de abril con empresarios y, en conjunto, analizan la estrategia para mantener el tope de precios de 24 productos de la canasta básica en el país.

La presidenta Sheinbaum ha destacado que el mecanismo del PACIC ha evitado que los costos se disparen, pues, de no existir, la canasta básica sería hasta 20% más alta.

Asimismo, Claudia Sheinbaum se reúne con productores de maíz y jitomate a fin de que estos alimentos se mantengan en su precio actual, pues no habría justificación económica para un incremento.

En diversas ocasiones, Sheinbaum ha reiterado que si bien la inflación se mantiene estable, el gobierno federal se esfuerza por mantener los precios de los elementos esenciales llegando a acuerdos con el sector privado.