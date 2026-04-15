Iván Escalante, procurador federal del consumidor, exhibe gasolineras con irregularidades y coloca lonas para exhibirlas por “volarse la barda”.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio seguimiento a la Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas y colocó las primeras lonas para exponer a las gasolineras que no cumplen con el precio.

Toda vez que estableció que el precio del diésel no debía rebasar los 28 pesos, lo cual no ha sido respetado por algunas gasolineras que dan el combustible hasta en más de 32 pesos.

Profeco coloca las primeras mantas para exhibir gasolineras

La Estrategia Nacional para Promover la Estabilización del Precio de las Gasolinas estableció que se colocarían lonas en gasolineras que tienen precios excesivos, con el fin de alertar a los consumidores.

Dichas lonas tienen la frase: “No cargues aquí, se vuelan la barda con los precios”. Así lo presumió el titular de Profeco en X:

⛽️ Hoy colocamos varias lonas en estaciones de servicio que se están volando la barda con el precio del diésel.

📹 Mantener los precios justos es un esfuerzo entre el sector gasolinero y el Estado Mexicano, acá la información: pic.twitter.com/hjttY8v3BT — Iván Escalante (@ivan_escalante) April 14, 2026

Las lonas tienen el objetivo de alertar a los consumidores y que puedan elegir gasolineras con precios más cómodos.

El primer día del operativo se realizó el martes 14 de abril en el Estado de México, donde Iván Escalante colocó la primera lona en una gasolinera del municipio de Amecameca.

En dicha gasolinera se vendía el diésel en 31.99 pesos, cuando el precio no debe exceder los 28.

También se colocó una lona en una gasolinera Mobil ubicada en la alcaldía Iztapalapa, donde el precio de la gasolina regular era de 24.39, cuando no debe ser de más de 24 pesos.