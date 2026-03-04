El estallido del nuevo conflicto en Medio Oriente ha elevado las preocupaciones por el alza en el precio de la gasolina, por lo que el gobierno de México ya planea cómo contener el incremento.

“Estamos trabajando con Secretaría de Energía, particularmente con Comisión Federal de Electricidad, para que no represente un incremento al bolsillo de las y los mexicanos” Claudia Sheinbaum

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó en la mañanera del 4 de marzo que ya se trabaja en la estrategia en conjunto con la Secretaría de Energía y la CFE.

Al explicar algunos detalles del plan que se pondrá en marcha, la presidenta sostuvo que se realizará lo necesario para blindar a los ciudadanos ante los posibles incrementos de precio.

Este es el plan de México para evitar el alza en el precio de la gasolina

Los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán, dispararon la percepción de riesgo en los mercados, por lo que el precio de la gasolina, petróleo y gas, ya comienza a resentir las presiones

En especial por el temor de que se concrete un bloqueo en el estrecho de Ormuz que sería catastrófico para el comercio global, ante lo cual México ya trabaja en un plan para reducir los peligros.

“En el caso del petróleo ―como ustedes saben―, bueno, primero la gran mayoría del petróleo, de los derivados de petróleo que se consumen, se producen ya en México" Claudia Sheinbaum

Sobre ello, Claudia Sheinbaum dijo que de la mano con la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad, se prepara una estrategia para amortizar el posible impacto en el precio de la gasolina.

En ese sentido, la presidenta dijo que en lo que corresponde al petróleo y sus derivados, ambos se producen en México, lo cual en primera instancia podría significar una reducción del riesgo.

No obstante, reconoció que hay un porcentaje considerable de gasolinas y turbosinas que se importan, por lo que resaltó, se está contemplando la aplicación de un subsidio especial.

Claudia Sheinbaum plantea disminución de impuestos para evitar alza de gasolina

Al explicar las acciones que el gobierno de México prepara ante el posible incremento en el precio de la gasolina, Claudia Sheinbaum señaló que se estaría contemplando una medida de emergencia.

En torno a dicho punto, la presidenta dijo que en caso de que se registre una alza en los precios que requiera de una intervención, la Secretaría de Hacienda aplicaría una disminución de impuestos.

“Hay un esquema de Secretaría de Hacienda, en caso de que suba más de cierto nivel, para que entre un subsidio al IEPS, de tal manera que no impacte a las familias mexicanas” Claudia Sheinbaum

En específico, dijo que de ocurrir dicho escenario, se recurrirá a un subsidio del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que sería una “disminución de impuestos” compensatorio.

Con ello, Claudia Sheinbaum consideró que México está bien preparado para evitar un incremento de precios, aunque dijo que aún se está revisando a detalle lo que se ejecutará.