Iván Escalante presentó el monitoreo semanal de combustibles durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde fue cuestionado por el aumento en el precio del diésel.

El titular de la Profeco explicó que la gasolina regular se mantiene estable por debajo de los 24 pesos gracias a acuerdos voluntarios con gasolineros, mientras que la premium registró un alza de hasta 10% respecto a febrero.

“Lo que se presenta aquí de gasolina regular es un ejercicio incluso hasta para hacerlo resumido, pero nosotros informamos semana tras semana en el sitio de Internet, los mínimos y los máximos de los tres combustibles, incluso de gas” Iván Escalante, titular de la Profeco

En el caso del diésel, el precio alcanzó los 28.55 pesos por litro con estímulo fiscal superior al 70%.

Iván Escalante pide fotos para confirmar aumento del precio del diésel

Iván Escalante, titular de la Profeco, participó en la sección habitual “Quién es quién en los precios” en donde presentó el monitoreo semanal de combustibles, principalmente de la gasolina regular/Magna, que se mantiene estable por debajo de los 24 pesos gracias al acuerdo voluntario con gasolineros.

En donde se reveló que en la semana del 28 de marzo al 3 de abril de 2026, la gasolina premium oscila entre 27.58 y 28.20 pesos por litro, con un aumento del 7-10% respecto a febrero.

Mientras que en el caso del diésel, este subió a 28.55 pesos por litro con estímulo fiscal del 70.28%.

“Vamos a fortalecer para el seguimiento de este acuerdo voluntario, los monitoreos que el equipo realiza en territorio para estar revisando los precios del diésel en este caso, que es el acuerdo último que se llegó con los gasolineros y si me lo permite presidenta, hacer un llamado a las personas que estén cerca de una estación de gasolina que nos tomen una fotografía con el total del precio del diésel en este caso, nos arroben y nosotros damos seguimiento con los gasolineros” Iván Escalante, titular de la Profeco

Ante sus declaraciones, mediante su perfil oficial en X, Iván Escalante compartió una publicación con el enlace oficial para consultar precios semanales mínimos y máximos de gasolina regular, premium y diésel: https://combustibles.profeco.gob.mx/.

Este portal, tal y como reveló Escalante durante la conferencia matutina, permite a los consumidores comparar precios en estaciones de servicio a nivel nacional y ayuda a identificar dónde comprar más barato.