Iván Escalante, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que el etiquetado con precios bajos en productos de la canasta básica ya está disponible algunos supermercados.

Así que te contamos en qué supermercados podrás encontrar el etiquetado en colaboración con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y qué productos conforman este paquete económico.

Profeco coloca etiquetado PACIC en supermercados

Iván Escalante informó en la conferencia del pueblo del 14 de mayo de 2026, que la Profeco en coordinación con la ANTAD, ha comenzado a colocar indicadores del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC) en algunos supermercados de México.

Según lo detallado por Escalante, La Comer, Soriana y Chedraui son algunos de los supermercados que ya tienen la etiqueta de PACIC en los productos que tienen la alianza con precio bajo. Sin embargo, aún faltan comercios de la ANTAD por tenerlo.

Por otra parte, recordó que la canasta PACIC no se encuentra en una sola sección o “caja”, sino que están distribuidos en los anaqueles a lo largo del supermercado.

“Cuando vean estos identificadores van a encontrar los productos de esta canasta a precios justos y toda la suma no nos debe dar más de 910 pesos”. Iván Escalante, titular de la Profeco.

Iván Escalante informa del etiqueta PACIC por colaboración de Profeco con ANTAD. (@ivan_escalante)

Iván Escalante explica el etiqueta PACIC por la Profeco. (@ivan_escalante)

Supermercados que tendrán etiqueta PACIC por Profeco y productos que lo conforman

Algunos supermercados ya tienen las etiquetas PACIC en los productos que están en la canasta básica con precio bajo por una colaboración de Profeco con ANTAD.

Sin embargo, debes saber que en esta alianza no entran todos los supermercados, así que te contamos en dónde podrás encontrar el etiquetado PACIC conforme Profeco los vaya colocando:

Abarrotera Lagunitas

Alsuper

Bodega La Favorita

Calimax

City Club

City Market

Chedraui

Duero mayoreo

Fenix

Fresko

Fresh

H.E.B

La Comer

La Misión

Ley

Más

Mayoreo

Merco

Merza

Piticó

Soriana

Bodega

Gutierrez

Sumesa

Su Plaza

Súper aki

Super San Francisco de Asis

Super Kompras

S-Mart

Smart&final

Waldo’s

Willys

Por otra parte, el etiqueta PACIC solo se encuentra en los productos que conforman este paquete en apoyo a la economía, que son:

Aceite vegetal de 946 ml

Arroz en grano de 1 kg

Atún en hojuela 2 latas de 140 grs cada una

Azúcar estándar de 1 kg

Carne de res de 1 kg

Cebolla blanca de 1 kg

Chile jalapeño o cuaresmeño de 1 kg

Carne de cerdo de 1 kg

Frijol negro de 900 grs

Huevo de gallina con 18 piezas

Jabón de tocador 1 pz

Jitomate saladet de 1 kg

Leche de vaca 5 litros

Limón de 1 kg

Manzana de 1 kg

Plátano de 1 kg

Pan blanco de caja de 689 grs

Papa blanca de 1 kg

Papel higiénico 1 bolsa con 4 pz

Pasta para sopa 1 paquete de 220 grs

Carne de pollo de 1 kg

Sardina en tomate en lata de 425 grs

Tortilla de maíz de supermercado 4 kg

Zanahoria 1 kg